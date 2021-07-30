Попова: вакцинация от COVID-19 поможет избежать всплеска заболевания осенью

Ускорить вакцинацию от коронавируса в России необходимо, чтобы не допустить очередной волны заболеваемости осенью. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Конечно, нужно ускоряться. И еще раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо. <…> С тем чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — сказала она.

В России за последние сутки выявлено 23 270 случаев коронавируса. Днем ранее было зарегистрировано 22 420 случаев инфекции.

Отмечается, что у 9,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 799 человек, при этом вылечились 20 834 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 356), Санкт-Петербург (1 925), Московская область (1 325). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (11) и Чукотском автономном округе (11).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 218 502 случая коронавируса. За весь период умерли 156 977 человек, выздоровели 5 568 363 человека.