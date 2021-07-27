В Кабуле отключилось электричество из-за боевых действий

Афганская электроэнергетическая компания DABS заявила на странице в Facebook об отключении электричества в Кабуле и ряде других районов из-за повреждения линий электропередачи, вызванного боевыми действиями в провинции Баглан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня линия электропередачи в районе Килигай провинции Баглан была повреждена из-за боевых действий, в результате чего электричество было отключено в Кабуле и некоторых других районах на пути линий поставляемой электроэнергии», — сказано в заявлении компании DABS.

Также в публикации говорится, что компания работает над устранением неполадок и восстановлением электроснабжения.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Афганистане активисты радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» отрезали голову местному жителю Сохаилу Пардису, который работал переводчиком в армии США.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года.