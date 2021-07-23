Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в России все еще остается напряженной, не все регионы следует рекомендациям главного санитарного врача. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава правительства добавил, что санитарные врачи в регионах должны занимать более активную позицию в вопросах соблюдения эпидемиологических мер, отметив, что рекомендации главного санитарного врача «направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей».

За последние сутки в России было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.

Большинство новых случаев было зафиксировано в Москве (3 425), Московской области (1 965), Петербурге (1 940), Нижегородской (536) и Свердловской (492) областях.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 6 078 522 жителей России, вылечились 5 450 004, умерли 152 296.