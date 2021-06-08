Полиция раскрыла подробности инцидента со стрельбой у школы в Волжском

Пульки от пневматического оружия нашли в ранах двух подростков, по которым, предположительно, стрелял неизвестный мужчина возле школы в городе Волжский в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

«Врачи провели дополнительное обследование мальчиков и обнаружили у обоих в мягких тканях пульки от пневматического оружия, их извлекают под местной анестезией. Всего пулек две – по одной у каждого», — уточнил собеседник агентства.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает, что подростки стреляли друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия мальчики снимали на камеру телефона.

Ранее во вторник, 8 июня, рядом со школой №15 в городе Волжский Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу. Два мальчика 2006, 2005 годов рождения после выстрелов, как сообщалось, из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице. Один из пострадавших был ранен в ногу, второй – в предплечье. В учебном заведении рассказали, что у школьников легкие ранения, их жизням ничего не угрожает.