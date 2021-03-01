Женщина погибла в результате вспышки реагентов на химзаводе в Подмосковье

Женщина погибла в результате вспышки реагентов на Краснозаводском химическом заводе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, технологическая вспышка в цеху произошла из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда. Инцидент не привел к возникновению пожара и разрушениям.

«Женщина в результате происшествия погибла», – заявили в МЧС.

Ранее человек погиб в результате выброса сероводорода на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области.