У Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземного толчка находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данные о жертвах и разрушениях не приводятся.

Ранее сообщалось о землетрясении в Колумбии магнитудой 5,1.