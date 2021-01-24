У Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
Катерина Медведева
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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземного толчка находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 км.
Данные о жертвах и разрушениях не приводятся.
Ранее сообщалось о землетрясении в Колумбии магнитудой 5,1.
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