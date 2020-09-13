В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба
В Минске у поселка «Дрозды», где живут чиновники, раздались предупредительные выстрелы в адрес участников несанкционированного марша оппозиции, пишет «Интерфакс».
Как рассказали очевидцы, выстрелы раздались после того, как многотысячная колонна собралась у оцепления. О пострадавших не сообщалось.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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