Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме

По меньшей мере 50 человек стали жертвами оползня на руднике в Мьянме. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

Речь идет о нефритовой шахте в штате Качин на севере страны.

По данным агентства, в настоящее время множество людей остаются заблокированными в шахте.

В местном управлении пожарной службы уточнили, что причиной оползня стали сильные ливни.

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