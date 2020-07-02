Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме
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По меньшей мере 50 человек стали жертвами оползня на руднике в Мьянме. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.
Речь идет о нефритовой шахте в штате Качин на севере страны.
По данным агентства, в настоящее время множество людей остаются заблокированными в шахте.
В местном управлении пожарной службы уточнили, что причиной оползня стали сильные ливни.
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