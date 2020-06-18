Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата в 2020 году. Резервные дни предназначены для тех, кто не явился по уважительной причине, передает РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, единственная уважительная причина для неявки на экзамен в основные сроки — состояние здоровья школьника.

«Все остальное — это не уважительная причина, и на пересдачу допускаться никто не будет для повышения своего результата», — сказал Музаев.

Ранее возможность пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике существовала у школьников, которые смогли сдать один из этих предметов положительно, но провалили другой.

Вторая попытка давалась, чтобы учащийся смог добрать минимальные баллы и получить аттестат, а в этом году аттестаты всем школьникам уже выданы, отметил Музаев.

Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

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