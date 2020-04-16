Более половины новых зараженных COVID-19 в Москве младше 45 лет

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Больше половины новых случаев заражения COVID-19 в Москве было выявлено у людей младше 45 лет, свидетельствуют данные Оперштаба.

Всего в столице зафиксировано 16 146 заболевших, из них за последние сутки выявлено 1370 случаев.

Среди новых заболевших 45% людей от 18 до 45 лет, 5,5% — дети.

35% заболевших — взрослые от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом.

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