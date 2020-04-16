По уголовным делам в России в 2019 году осуждены 620 тысяч человек

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Российские суды в 2019 году осудили 620 тысяч человек и оправдали 2 256, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные Судебного департамента при Верховном суде.

Кроме того, по различным основаниям были прекращены дела в отношении почти 200 тысяч человек, в том числе по реабилитирующим основаниям — в отношении 1 570 лиц.

Почти 95 тысяч дел были рассмотрены в особом порядке, когда подсудимый полностью признает вину, при этом суд не проверяет доказательства и не допрашивает свидетелей, однако выносит более мягкий приговор.