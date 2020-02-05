Избивавший пасынка в Москве сознался в применении насилия к детям

Мужчина, избивавший 5-летнего ребенка своей жены в Москве, в ходе допроса сознался в применении насилия к малолетним, передает РИА «Новости».

Следствие будет просить об аресте мужчины.

Ранее сообщалось, что в Москве 38-летний житель Кабардино-Балкарии жестоко избил пятилетнего пасынка. Тетя ребенка стала очевидцем истязаний и сняла их на камеру.

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