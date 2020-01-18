Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в «пропаганде агрессии и невежества». Об этом она написала в своем Instagram.

Она отметила, что Водонаева, которая попала к ней на эфир, оказалась недовольна тем, что модель «упрекают в неосведомленностях».

«Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — написала Скабеева.

Журналистка также отметила, что политику государства по поддержке материнства утверждает не Водонаева.

По словам Скабеевой, волноваться о положенной им помощи не нужно.

До этого Водонаева сделала резкое заявление о материнском капитале. Водонаева считает, что его повышение до отметки в 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона». После этого в ее адрес обрушилась критика со стороны знаменитостей и пользователей сети.

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