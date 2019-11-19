Охрану колледжей и вузов Приамурья хотят доверить Росгвардии после ЧП со стрельбой

Власти Амурской области хотят отдать охрану колледжей и вузов в регионе Росгвардии после стрельбы в одном из учебных заведений Благовещенска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная инициатива была предложена на совещании по обеспечению правопорядка на территории области, в которой приняли участие губернатор Приамурья Василий Орлов и представители силовых ведомств.

Суд Благовещенска ранее арестовал охранника колледжа, который пропустил студента, устроившего стрельбу из ружья. В ходе проверки было выяснено, что работник ЧОПа не имел удостоверения на осуществление охранной деятельности.

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