Жительница Ульяновска получила более 8 лет колонии за убийство лжегадалки

Жительница Ульяновска получила 8,5 года колонии за убийство гадалки, которая не смогла помочь ей с проблемой. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

Как отмечается, 4 мая текущего года злоумышленница пришла в дом гадалки в пьяном состоянии и нанесла ей удар ножом в шею. Кроме того, преступница украла три мобильных телефона и 125 тыс.. Нож она выбросила в кусты у автобусной остановки недалеко от места преступления.

Женщина призналась в совершенном преступления, объяснив это тем, что лжегадалка три года обещала решить проблемы в ее семейной жизни, но так и не помогла.

Убийство произошло из-за того, что жертва насилия отказалась вернуть часть уплаченных денег осужденной.

Жительницу Ульяновска признали виновной по части 1 статьи 105 УК России (убийство) и пункта «в» части 2 статьи 158 УК России (кража). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком до 8 лет и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что житель Сочи убил жену и сообщил об ее исчезновении в полицию.