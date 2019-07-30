Паводок размыл дамбу в российском регионе

В Бурятии в селе Улекчин паводок размыл защитную дамбу. Об этом в фейсбуке рассказал глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, дамбу размыло в восьми участках, общей протяженностью в 1175 метров.

Он отметил, что на настоящий момент жилым домам, а также различным соцобъектом угрожает опасность.

Глава республики также добавил, что в регионе сложная ситуация в том числе из-за обильных осадков.

Он уточнил, что осадки стали причиной выхода из берегов рек. Это, в свою очередь, отрезало некоторые населенные пункты от транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулуне вырос до десяти метров.