Уровень воды в реке Ия в Тулуне вырос до десяти метров

В иркутском Тулуне уровень воды почти превысил отметку в десять метров, говорится на сайте мэрии.

По данным администрации, уровень воды за два часа повысился еще на 60 см и достиг 1050-1150 см.

Кроме того, мэрия объявила штормовое предупреждение о повышении уровня воды. Планируется, что вода продолжит атаковать город на реке Ия. Не исключено затопление населенных пунктов.

По некоторым данным, уже было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения.