Отдыхающих обстреляли на российском пляже

Мужчина начал стрелять из ружья по отдыхающим у озера под Санкт-Петербургом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по городу и региону, передает РИА «Новости».

По данным ГУМВД, инцидент произошел в субботу, 13 июля на озере во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина пришел на озеро с ружьем и стал стрелять по другому мужчине, который в это время отдыхал с семьей.

В результате стрельбы, мужчина получил ранение, добавили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего.