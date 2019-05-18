Ярославский вокзал в Москве эвакуирован

Пассажиры эвакуированы из здания Ярославского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале.

Он отметил, что на время проверки здание было полностью эвакуировано.

По данным агентства, вечером 18 мая также поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, оба работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи экстренно эвакуирован.