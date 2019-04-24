СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии

Официальная церемония передачи тела российского летчика Су-24 Олега Пешкова в аэропорту Эсенбога в Анкаре, 29 ноября 2015 года

Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА «Новости».

Ведомство призвало арестовать двоих из них.

«На данный момент установлена причастность к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих еще трех лиц – граждан Сирийской Арабской Республики: Хатыба Марвана Абдулькарима, Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани», — сказали в ведомстве.

Обвиняемые объявлены в международный розыск.

24 ноября 2015 года бомбардировщик СУ-24М был сбит самолетом F-16 ВВС Турции на границе Сирии и Турции, пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Пешков был убит огнем боевиков с земли, Мурахтина эвакуировали.