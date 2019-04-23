Два землетрясения произошло у берегов Камчатки за несколько часов

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки за последние несколько часов произошло два землетрясения, передает РИА «Новости» со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано в 190 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, второе сейсмическое событие магнитудой 4,7 произошло на 10 км ближе.

Подчеркивается, что в населенных пунктах оба землетрясения не ощущались.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки.