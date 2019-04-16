Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что колебания земной поверхности были зафиксированы в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

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По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 40,2 км в Тихом океане.

Данных о пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии.