Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Камчатки
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Отмечается, что колебания земной поверхности были зафиксированы в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.
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По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 40,2 км в Тихом океане.
Данных о пострадавших не было.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии.