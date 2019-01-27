В Москву придет оттепель

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Затянувшие на несколько дней столичные снегопады закончатся 28 января, и в Москве начнется оттепель. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на следующей неделе сильных снегопадов не будет. Оттепель начнется 30 января. Ночью в Москве температура воздуха опустится до -4°C, а днем будет варьироваться от 0°C до +2°C. Ветер ожидается преимущественно восточный до 6 м/с.

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Однако уже 1 февраля в столице вновь похолодает: температура снизится до -5°C днем и ночью.

Ранее сообщалось, что в Москве аномальный снегопад продолжается почти 26 часов.