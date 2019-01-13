В МИД Польши подсчитали количество выданных украинцам виз в 2018 году
Консульские учреждения Польши, которые находятся на территории Украины, выдали более 876 тыс. виз в 2018 году, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные польского Министерства иностранных дел (МИД).
В ведомстве отметили, что 97,2% из всех выданных виз оказались национальными и только 2,8% — шенгенские.
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Больше всего польских виз украинцы получили во Львове (278 тыс. или 31,7%), а меньше всего таких документов было выдано в Киеве (87 тыс., почти 10%) и в Одессе (57 тыс., более 6,5%).
Ранее СМИ сообщали, что в Польше обеспокоились возможным оттоком украинских рабочих в Германию.