7 уровней пирамиды Маслоу: как понимать мотивацию и использовать ее в работе и саморазвитии

Что движет нашими поступками и почему одни потребности оказываются важнее других — эти вопросы остаются ключевыми в психологии, социологии и бизнесе. В середине XX века американский психолог Абрахам Маслоу предложил иерархическую модель, объясняющую, как развиваются человеческие желания и стремления. Как устроена пирамида Маслоу, какие уровни она включает и можно ли использовать эту концепцию при принятии повседневных решений — в материале «Газеты.Ru».

Что такое пирамида Маслоу и как появилась концепция

Чтобы понять суть пирамиды Маслоу, важно знать контекст, в котором она возникла. Абрахам Маслоу (1908—1970) был американским психологом-гуманистом, который стремился объяснить, что движет поведением человека. В отличие от бихевиористов, рассматривавших реакцию человека на стимулы, и психоаналитиков, сосредоточенных на бессознательном, Маслоу интересовали высшие проявления личности: творческое мышление, самореализация и духовный рост. Он задался вопросом, почему одни люди могут вдохновлять целые поколения, а другие — испытывают трудности даже в базовом самовыражении.

В результате своих исследований Маслоу выделил иерархию потребностей, которые человек обычно старается удовлетворить последовательно. Свои идеи он изложил в вышедшей в 1943 году статье «Теория человеческой мотивации», рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Антон Грицай. Сама мысль о том, что существуют разные типы нужд, звучала и до него например, в теориях мотивации Генри Мюррея (1938), концепции редукции драйва Кларка Халла (1943), работах Курта Левина о динамическом взаимодействии потребностей и среды (1930-е). Но именно Маслоу предложил удобный образ «пирамиды», где нижние слои символизируют более фундаментальные запросы человека (такие как еда и сон), а верхние — более абстрактные, связанные с саморазвитием и признанием.

Эта иерархия, которую часто называют теорией Маслоу (или пирамидой потребностей Маслоу), была описана в ряде его работ, а затем четко сформулирована в книге «Мотивация и личность» (Motivation and Personality), которую впервые издали в 1954 году. Позже концепция подверглась ряду уточнений: где-то добавляли промежуточные уровни, где-то расширяли их количество с пяти до шести или даже семи ступеней. Однако базовая пирамида Маслоу более чем полвека остается одной из самых цитируемых и узнаваемых концепций в психологии.

На схеме, которую массово тиражируют в учебниках и популярных статьях, мы видим несколько «слоев». Они называются «ступени пирамиды Маслоу» или «уровни пирамиды Маслоу». При этом сам психолог указывал, что реальная иерархия далеко не всегда выглядит строго и жестко: люди могут параллельно удовлетворять разные потребности, а культурные особенности общества — вносить коррективы.

7 уровней пирамиды Маслоу — подробное описание

Изначально пирамида Маслоу включала пять ключевых уровней, отражающих основные потребности человека — от физиологических до самореализации. Однако с развитием исследований в области мотивации концепцию дополнили, а некоторые ученые выделили дополнительные ступени, уточняя иерархию. Сегодня существует расширенная пирамида Маслоу из 7 уровней, в которую входят когнитивные и эстетические потребности, а также стремление к трансценденции. Хотя в научных работах и учебных пособиях чаще всего используют классическую пятиуровневую модель, развернутая версия помогает глубже понять механизмы мотивации и развития личности.

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Физиологические потребности

Самый нижний слой по пирамиде Маслоу — это физиологические потребности. Сюда относятся: еда, вода, сон, возможность дышать, поддержание температуры тела, а также половое влечение. Без удовлетворения этих базовых потребностей человеку трудно думать о чем-то более высоком. Часто говорят, что потребности человека начинаются именно с физиологии, потому что в первую очередь мы должны выжить и обеспечить организму комфортные условия.

На практике это означает, что, если у человека нет доступа к чистой воде, хорошей еде, крыши над головой и у него нарушен сон, он вряд ли сможет плодотворно работать над собой, выстраивать сложные социальные связи или размышлять о высоких материях. Современные исследования подтверждают, что хронический недосып или отсутствие элементарных удобств серьезно подрывают когнитивные функции и психическое здоровье.

Потребность в безопасности

Второй уровень — потребность в безопасности. Под ней понимают такие аспекты, как физическая защита (от угрозы насилия, войн, опасностей окружающей среды), а также финансовая и социальная стабильность (например, уверенность в завтрашнем дне, наличие постоянного дохода, доступ к медицинской помощи).

Часто можно услышать, что безопасность включает не только внешние факторы (охрана, правопорядок), но и психологическую защищенность. Если человек подвергается постоянному стрессу, живет в зоне конфликтов или не чувствует себя в безопасности на работе, он также не сможет легко переключиться на более высокие потребности. Люди, находящиеся в состоянии непрерывной тревоги, показывают более высокий риск психосоматических заболеваний. Без безопасности мы не можем полноценно развиваться.

Принадлежность и любовь

Третий уровень обычно описывают как социальные потребности: общение, дружба, семейные связи, любовь, признание в коллективе. Для большинства из нас важно находиться в кругу близких людей, чувствовать, что мы нужны другим, что нас ценят и принимают. Маслоу указывал, что без этого невозможно нормальное развитие личности, поскольку человек — существо социальное.

Ощущение социальной изоляции негативно влияет не только на психику, но и на физическое здоровье. Исследования Стэнфордского университета показали, что люди с недостаточным уровнем социальных связей чаще подвержены тревожным и депрессивным состояниям, склонны к антисоциальному поведению и даже суицидальным мыслям. В то же время те, кто ощущает прочную связь с окружающими, демонстрируют более низкий уровень тревожности и депрессии. Это наглядно демонстрирует, на каком уровне пирамиды мы начинаем задумываться о принадлежности: сразу после того, как решены насущные проблемы выживания.

Уважение и признание

Следующий этап в иерархии пирамиды Маслоу — это потребность в уважении (самоуважении) и признании (со стороны общества). Маслоу называл это потребностью в самооценке (Esteem Needs). В это понятие входит стремление к достижению успеха, уважению окружающих, статусу, престижу и одобрению. Человек начинает искать способы заявить о себе, проявить лидерские качества, получить определенные награды или должности.

Когда у людей есть стабильный доход и крепкий социальный круг, они начинают обращать внимание на свою репутацию, значимость в глазах коллег, семьи и общества в целом. Высокий уровень признания коррелирует с более позитивными оценками собственной жизни и способствует формированию здорового образа жизни, поскольку люди стремятся соответствовать ожиданиям и сохранять свою «лучшую версию».

Самоактуализация

Вершина классической модели — это самоактуализация. Иногда ее называют «самореализацией» — потребность наиболее полно раскрыть свой потенциал и творческие способности. Именно это Маслоу считал пиком психологического здоровья человека, если говорить о традиционной «пятиричной» схеме. Тех, кто достиг такого уровня, ученый называл «самоактуализирующимися личностями» и изучал их особенности: к ним он относил, например, выдающихся ученых и деятелей культуры.

Когнитивные и эстетические потребности

В расширенной версии люди хотят не только реализовать свой творческий потенциал, но и понять мир, в котором живут, удовлетворить свое любопытство, заниматься наукой или искусством, искать гармонию и красоту в окружающей действительности.

Трансценденция

Это уровень, где человек стремится к выходу за рамки собственного «я», к поиску смысла жизни и слиянию со вселенским порядком. Иногда это связывают с религиозными практиками или духовными упражнениями, однако Маслоу считал, что трансценденция может принимать разные формы, в том числе и чисто творческие или научные.

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Можно ли пропускать ступени пирамиды Маслоу

Антон Грицай уточнил, что в кризисные времена люди часто пересматривают свои приоритеты, поэтому нижние уровни пирамиды выходят на первый план. Когда экономика нестабильна, основной фокус смещается на безопасность, доход, доступ к медицинской помощи и еду. Люди, которые раньше занимались творчеством или самореализацией, могут быть вынуждены искать работу, обеспечивающую элементарное выживание. В периоды политической нестабильности, войн или пандемий потребность в защите и стабильности становится ключевой, а высокие цели временно отходят на второй план.

Однако, по словам психолога, бывают и парадоксальные случаи: кризис может подтолкнуть людей к поиску новых смыслов и ценностей. Например, после тяжелых жизненных испытаний некоторые начинают заниматься благотворительностью, философией или приходят к религии. Это показывает, что пирамида Маслоу работает не всегда строго линейно, и кризисы могут как «опустить» человека на базовые уровни, так и, наоборот, пробудить в нем высшие стремления.

Теоретически человек не может перескочить ступени лестницы, но на практике — да, с оговорками. Маслоу считал, что без удовлетворения базовых потребностей человек не сможет думать о самореализации, но жизнь показывает, что бывают исключения. Например, бедные художники и ученые, которые продолжали творить, несмотря на отсутствие нормальных условий для жизни. Виктор Франкл в своем опыте заключенного концлагеря отмечал, что люди могут находить смысл жизни даже в самых тяжелых обстоятельствах. Однако это не значит, что большинство людей способны перескочить через уровни пирамиды. Без еды, воды и безопасности организм находится в состоянии стресса, что мешает сосредоточиться на высоких целях. Временное пренебрежение базовыми потребностями возможно, если у человека сильная внутренняя мотивация или идеология. Антон Грицай клинический психолог

Как использовать пирамиду Маслоу в разных сферах жизни

Пирамида Маслоу давно вышла за рамки академической психологии и широко применяется в самых разных сферах — от бизнеса и маркетинга до образования, управления персоналом и личностного развития. Ее принципы помогают лучше понимать мотивы поведения людей, выстраивать эффективные стратегии взаимодействия, повышать продуктивность и удовлетворенность жизнью.

Понимание пирамиды Маслоу помогает лучше разбираться в мотивации — как своей, так и окружающих. В работе это полезно, чтобы понять, что движет коллегами или сотрудниками: например, если человек не чувствует стабильности, его не мотивируют разговоры о самореализации. В управлении персоналом важно учитывать, на каком уровне мотивации находится сотрудник — кто-то ищет просто зарплату, а кто-то хочет творческой свободы. В отношениях знание пирамиды помогает понимать потребности партнера: если у человека нет ощущения безопасности в отношениях, ему трудно думать о высоких чувствах. В личностном развитии это помогает не игнорировать свои потребности и выстраивать жизнь сбалансированно, учитывая и базовые, и высшие уровни. Антон Грицай клинический психолог

Бизнес и маркетинг

Одно из самых популярных применений — это анализ потребностей клиентов. Маркетологи и предприниматели стремятся понять, какие потребности доминируют у их аудитории, и предлагают продукты или услуги, которые адресуют именно эти запросы. Например, базовая идея гласит: если аудитория не чувствует себя в безопасности (экономическая нестабильность, тревожность), то маркетинговые стратегии должны сосредоточиться на гарантиях, надежности, страховках. Если же аудитория уже обеспечена в плане безопасности и физиологии, внимание стоит перенести на статус, престиж, возможности для самовыражения.

В бизнес-образовании пирамида потребностей по Маслоу рассматривается как неотъемлемая часть понимания мотивации персонала. Руководитель, учитывающий эту иерархию, может создать такую корпоративную культуру, в которой сотрудники чувствуют себя в безопасности и социально значимыми, а затем получают и пространство для самореализации. Многие крупные компании предлагают бесплатные образовательные программы, курсы профессионального роста и бонусы, зная, что сотрудник, находясь «выше» по ступеням, мотивирован не только зарплатой.

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Образование и педагогика

В школе или университете крайне важно понимать, на каком уровне пирамиды находятся ученики или студенты. Если у них не закрыты базовые потребности (например, нет нормальных условий для занятий, физическое состояние оставляет желать лучшего, отсутствует чувство безопасности в коллективе), то обучение не будет эффективным. Педагоги, знающие какие потребности приоритетны, могут адаптировать свои методы, уделять внимание атмосфере в классе, поощрять взаимоуважение и командную работу, прежде чем требовать от учеников высоких академических достижений.

Личная жизнь и психология

Если рассматривать образ жизни личности через призму пирамиды, то можно сознательно распределять ресурсы и внимание в соответствии с потребностями. Это значит, что если вы стремитесь к развитию личности, стоит убедиться, что базовые «этажи» не «шатаются». Многие психологи и коучи используют базовую пирамиду Маслоу для того, чтобы помочь клиентам определить, где именно в настоящий момент «сбой», почему нет чувства удовлетворения или мотивации. Иногда оказывается, что человек хочет самоактуализироваться (например, стать известным художником), но у него не хватает финансовой стабильности или он живет в токсичной среде. Тогда логично сначала решить проблему безопасности и социальных контактов, а уже потом переходить к творчеству.

Менеджмент и управление персоналом

В сфере управления персоналом пирамида Маслоу служит базовой моделью мотивации. Идея проста: если сотрудники не уверены в завтрашнем дне (контракт краткосрочный, система штрафов непонятная), они будут действовать, исходя из страха потерять работу, а не из стремления к развитию. Наоборот, когда человек чувствует себя защищенным (есть четкий соцпакет, уважение коллег), он с большей вероятностью захочет проявить инициативу и креатив. То есть каждый HR-специалист, изучая теорию потребностей Маслоу, понимает, что «высшие» стимулы начинают работать только тогда, когда «нижние» удовлетворены.

Работает ли пирамида Маслоу — критика

Несмотря на широкую популярность пирамиды Маслоу, ее нельзя считать безупречной и универсальной моделью мотивации. Со времени ее появления многие ученые и практики ставили под сомнение жесткую последовательность уровней, отмечая, что человеческие потребности не всегда удовлетворяются строго по порядку. Более того, кросс-культурные исследования показали, что в разных обществах приоритеты могут значительно отличаться. Также критики указывают на гибкость и субъективность иерархии, поскольку люди могут одновременно испытывать потребности из разных уровней.

Культурная специфика. В некоторых культурах ценности распределяются по-другому. Например, в коллективистских обществах социальная принадлежность может стоять на первом месте, даже если базовые потребности удовлетворены не полностью. Исследования антропологов — в частности, нидерландского социолога Герта Хофстеде и его теории культурных измерений — показывают, что в разных странах люди по-разному расставляют приоритеты. Пирамида Маслоу не всегда отражает эту специфику.

«Основные уровни потребностей действительно универсальны — каждому человеку нужно есть, спать, чувствовать безопасность, быть частью общества и развиваться. Но порядок и значимость этих потребностей зависят от культуры, воспитания и эпохи. В индивидуалистических культурах (США, Европа) больше внимания уделяется самореализации и личным достижениям. В коллективистических (Япония, Китай) выше ценится социальная гармония и принадлежность к группе. Также поколенческие различия играют роль: например, миллениалы и зумеры часто ставят психологический комфорт и самовыражение выше стабильной работы, в отличие от поколения бэби-бумеров. В странах с высоким уровнем жизни вопросы безопасности и физиологии отходят на второй план, а в менее развитых регионах именно они определяют образ жизни», — разъяснил психолог.

Индивидуальные различия. Одни люди могут спокойно творить в условиях финансовой нестабильности, а другие даже при прочных материальных основах не задумываются о самоактуализации. Классический пример — ученые-энтузиасты, готовые жить скромно, лишь бы продолжать исследования. Это противоречит идее о жесткой последовательности: прежде чем стать изобретателем, нужно как минимум решить все проблемы безопасности.

Пирамида Маслоу остается актуальной, но современные исследования показывают, что она не всегда работает как строгая последовательность. Например, исследования в области позитивной психологии и нейронауки говорят о том, что человек может стремиться к самореализации, даже если у него не удовлетворены базовые потребности. Некоторые люди способны находить смысл жизни даже в тяжелых условиях, например, узники концлагерей или люди, живущие в бедности, но посвятившие себя искусству или науке. Также оказалось, что культура и воспитание влияют на расстановку приоритетов: в одних обществах важнее принадлежность к группе, в других — личные достижения. Антон Грицай клинический психолог

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Гибкость уровней. Сам Маслоу подчеркивал, что его иерархия — скорее ориентир, чем догма. На практике люди могут удовлетворять разные потребности одновременно. Например, стремление к творчеству (самоактуализация) может помогать чувствовать себя в безопасности — когда творчество приносит доход или статус.

Неоднозначность в измерениях. Понять, на каком уровне пирамиды Маслоу находится конкретный человек, бывает сложно, потому что люди могут субъективно оценивать свои приоритеты. Методы измерения уровней порой вызывают научные споры: нет единого теста, который бы однозначно показывал, какую ступень вы «прошли», а какую нет.

В современной психологии есть множество альтернативных моделей мотивации: например, теория самодетерминации Ричарда Райана и Эдварда Деси, которая выделяет три базовых потребности: автономия, компетентность и взаимосвязь. Есть подход Виктора Врума (теория ожиданий), который связан со структурой вознаграждений. Тем не менее пирамида потребностей по Маслоу сохраняет свое значение как удобный инструмент для быстрой оценки и визуализации человеческой мотивации.