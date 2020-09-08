Адвокат Падва назвал «ужасно жестким» приговор Ефремову

Наказание, назначенное актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, оказалось «ужасно жестким». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал адвокат и заслуженный юрист России Генрих Падва. Он добавил, что надеялся на более мягкий приговор.

«Ну ужасно жесткий приговор, ужасно жестокий. Я надеялся, что будет значительно меньше. Я, конечно, точно не определял, но думал, что будет самый минимальный срок, который по закону может быть. То, что его отправили в колонию общего режима, — это правильно, по закону так правильно», — сказал адвокат.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обвинение просило для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Согласно приговору суда, Ефремов должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

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