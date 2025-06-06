«Слона не насиловал, Перл-Харбор не бомбил»: за что вор в законе Япончик был арестован ФБР

Вячеслав Иваньков, обвиняемый в убийстве двух граждан Турции в 1992 году, перед заседанием Мосгорсуда, 2005 год

Летом 1995 года агенты ФБР задержали «крестного отца» русской мафии в Америке — Вячеслава Иванькова, известного как Япончик или Ассирийский зять. Когда арестованного вели в суд, разъяренный «авторитет» плевался от злости и пытался разбить камеры репортеров. За что Япончик был арестован и как он завершил свой земной путь — в материале «Газеты.Ru».

Ранним утром 8 июня 1995 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) постучали в дверь квартиры на 21-м этаже в высотном доме на Брайтон-Бич. Дверь осторожно открыл мужчина в нижнем белье и черной футболке с характерным прищуром.

«Он что-то буркнул агентам по-русски, это звучало не слишком приятно», — рассказывал потом журналистам Джеймс Кэллстром, шеф нью-йоркского офиса ФБР.

Мужчину в черной футболке арестовали по подозрению в рэкете — попытке вымогательства $8,5 млн у двух бизнесменов-иммигрантов. Арестованного газета The New York Times называла, ссылаясь на ФБР, «самым влиятельным лидером русской мафии в США».

Это был, как можно уже догадаться, знаменитый криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, он же Япончик.

close Вячеслав Иваньков в одной из американских тюрем, 2004 год ТАСС

Его отвезли в штаб-квартиру ФБР в Нижнем Манхэттене, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. После этого препроводили под конвоем в Федеральный окружной суд в Бруклине на предварительное слушание. Пока двое агентов ФБР вели Япончика в суд, их окружили репортеры. Разозленный до чертиков авторитет плевался, пинался и пытался разбить камеры журналистов.

Кэллстром на пресс-конференции заявил, что арест вора в законе — крупнейший успех ФБР в борьбе с русской мафией. Вместе с Япончиком были арестованы еще восемь подозреваемых. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что «столь значительных результатов ФБР сумело достичь благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Главным управлением по организованной преступности МВД России».

В заметке говорилось, что ФБР надеется разгромить «русскую мафию с помощью этого ареста». Однако российские журналисты усомнились в этом — либо у Иванькова найдется наследник (как это всегда было с итало-американской мафией), либо он будет руководить процессом из-за решетки.

«Cотрудники МВД не сомневаются в том, что Японца на этот раз посадят. Московские бандиты разделяют эту точку зрения, отмечая, «что здесь Японца можно было бы попытаться выкупить, а там — Закон...» – утверждали журналисты в 1990-х.

В Америку Иваньков перебрался за пару лет до ареста. Сколотив бригаду из 250 «быков», он занялся вымогательством у местных бизнесменов — в основном российского происхождения. Кроме того, вор в законе Иваньков выступал в роли арбитра, разрешал споры между преступными группировками.

ФБР начала разрабатывать Япончика в 1994 году, когда в органы обратились двое бизнесменов, у которых тот вымогал миллионы долларов.

В том же году в СМИ появилась информация якобы о гибели Япончика.

Ходили слухи, что джип «крестного отца русской мафии» был взорван в Нью-Йорке, а Япончик и члены его семьи погибли. Однако, отмечал «Коммерсантъ», в полиции и русском ресторане Rasputin, где любил отдыхать бандит, слухи о его смерти назвали преувеличенными.

Телефон Япончика поставили на прослушку. Было организовано наружное наблюдение — за его передвижениями в три смены каждый день следили 18 агентов ФБР (на протяжении полугода). Наконец, 8 июня 1995 он был арестован.

Суд вынес свое решение в начале 1997 года. Япончика признали виновным и приговорили почти к 10 годам тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак с американкой.

В суде авторитета защищал адвокат Барри Слотник, ранее представлявший интересы лидера преступной семьи Гамбино — Джона Готти, одной из самых известных фигур в истории американской Коза Ностры. Слотнику удалось существенно скостить Япончику срок.

Сидел Иваньков в тюрьме «Алленвуд». В 1999 году в его камере нашли героин, за это авторитета перевели в крыло для особо опасных преступников.

Весной 2000 года в РФ Япончика заочно обвинили в убийстве двух турецких бизнесменов в Москве в феврале 1992-го. Причиной конфликта стало то, что швейцар в ресторане сначала стал обслуживать турок — это не понравилось Япончику, который обозвал их «черными». Но турки поняли, что их оскорбляют и вспыхнул скандал. Тогда авторитет выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппонентам, практически в упор. Два человек погибли, третий получил тяжелые ранения.

В Штаты был направлен запрос на экстрадицию. Летом 2004 года Иванькова выпустили из «Алленвуда» и сразу же депортировали в Россию, доставив в СИЗО «Матросская тишина». На родине бандит вел себя вежливо с ОМОНом, но снова пытался разбить камеры журналистов, которые задавали ему вопросы.

close Вячеслав Иваньков, известный как криминальный авторитет Япончик, освобожден из одной из американских тюрем, США, 2004 год ТАСС

Дело начало, впрочем, разваливаться. В 2005 году присяжные признали Иванькова невиновным. Вердикт подтвердил президиум Верховного суда РФ.

Товаровед и детский тренер

История одного из самых известных криминальных «авторитетов» России началась еще в советское время — Япончик был известен милиции по меньшей мере с 1970-х годов.

Иваньков родился в Москве в 1940 году, криминалом занялся в 19 лет. Тогда он познакомился с другим известным в будущем бандитом — Отари Квантришвили. Вместе с другим будущим вором в законе Вячеславом Сливой Япончик и Квантришвили сколотили банду — чтобы грабить ювелиров и антикваров. Иногда они переодевались милиционерами и предъявив фальшивый ордер на обыск, выносили из квартиры ценности. Чтобы не попасть под статью о тунеядстве, Иваньков работал (или числился) детским спортивным тренером, фотолаборантом и товароведом в продуктовом магазине.

close Вячеслав Иваньков (справа), оправданный вердиктом присяжных, перед зданием Мосгорсуда, 2005 год Юрий Машков/ТАСС

В 1974 году милиция упустила Иванькова после погони и перестрелки. Произошло это так: один москвич, администратор театра, пожаловался, что у него угнали машину… и предложили выкупить у похитителя. Им оказался, со слов пострадавшего, Иваньков.

Когда группа захвата отправилась за Япончиком, он попытался скрыться на машине.

Во время погони милиционеры прострелили ему три колеса, Иваньков отстреливался в ответ. Было темно, и он сумел выскочить из машины и скрыться.

Полгода Япончик скрывался, а потом почему-то сдался органам. Экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению. Суд дал ему пять лет, которые Иваньков должен был провести в психбольнице тюремного типа в Смоленской области. Однако местные условия преступнику не пришлись по душе, и он заявил, что симулировал психическое расстройство.

Вторая экспертиза подтвердила его слова, и Иванькова перевели в обычную колонию. Там его «короновали», и на свободу он вышел уже в статусе вора в законе Япончика. Кстати, свое прозвище он мог получить, поскольку был связан с другим криминальным «авторитетом» — Монголом.

Сам Иваньков какую-либо связь с преступным миром отрицал. А по поводу прозвища говорил, что это – не воровское «погоняло», а безобидное детское прозвище.

«Слона в Национальном парке я не пытался насиловать. И статую Свободы тоже. Луну у американцев я похитить тоже не собирался. И Перл-Харбор с японцами я не бомбил. Просто у меня прозвище такое, с детства», — говорил он в интервью журналу «Огонек» весной 1997 года.

Как сообщал «Коммерсантъ», нрав у зэка Иванькова еще в советской тюрьме считали взрывным — то он бросал стулом в лейтенанта, то всадил ножницы в спину другого заключенного. Нередко его помещали в ШИЗО. При этом он любил читать и производил впечатление человека сдержанного.

В феврале 1991 года Япончик вышел условно-досрочно — благодаря заступничеству Иосифа Кобзона, сообщала «Лента.ру». Сам Кобзон, кстати, отрицал свою дружбу с Иваньковым и свое предполагаемое участие в его судьбе.

Иваньков-Японец покровительствовал «славянским» ворам в законе, противостоящим кавказскому «землячеству». При этом Иваньков получил второе прозвище — Ассирийский зять, поскольку был женат на ассирийке. Так он вошел в доверие одной из самых необычных ОПГ России — ассирийской.

Япончик контролировал фирмы, занимавшиеся экспортом алмазов и нефти, леса и алюминия. Контрабанда золота и торговля наркотиками, связи с колумбийскими наркобаронами и дальневосточными ворами в законе… А в начале 90-х перебрался в США.

Смерть Япончика

После экстрадиции в РФ и судов Япончик заявил, что теперь он намерен удить рыбу, а не заниматься противоправной деятельностью. Но судьба распорядилась иначе.

Вечером 29 июля 2009 года Вячеслав Иваньков приехал в ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах рассказал, что Иваньков собирался «выпить чаю» со знакомыми.

Когда Япончик выходил на улицу, в него дважды выстрелил снайпер. Две пули попали вору в законе в живот. Одна из пуль прошла навылет и ударилась о бордюр, разлетевшись на осколки.

close Вячеслав Иваньков с супругой Фаиной Комиссар у здания Мосгорсуда, 2005 год Юрий Машков/ТАСС

Спутники Иванькова занесли его обратно в ресторан. На место вызвали скорую, бригада доставила авторитета в Боткинскую больницу. У Япончика в пяти местах был поврежден кишечник, и ему сделали срочную операцию.

«Киллер стрелял в Япончика из снайперской винтовки Драгунова, укрывшись в кузове припаркованной у дома 66 на противоположной стороне Хорошевского шоссе «Газели», — говорилось в материале.

В кузове авто было проделано отверстие, чтобы вести наблюдение за входом в ресторан и вести огонь.

СМИ сообщали, что Иваньков приехал в Москву за несколько дней до покушения. О приезде знали следившие за ним силовики и члены московских ОПГ. Япончик приехал к ним как «решала» — улаживать конфликт.

За месяц до этого власти Москвы закрыли все столичные казино, которые переформатировали в букмекерские конторы.

«По всей видимости, одна из группировок решила устранить Япончика после неудачных переговоров», — сообщало РИА Новости.

Источник «Газеты.Ru» в оперативно-следственной группе после покушения на Япончика рассказывал, что его могли заказать после того, как он поддержал Деда Хасана (Аслана Усояна) в конфликте с Тариэлом Ониани.

Хотя Япончик выжил в день покушения, состояние его стремительно ухудшалось. В середине сентября он пережил клиническую смерть. А 9 октября умер в частной клинике на Каширском шоссе от перитонита. Иванькову было 69 лет.

Спустя неделю его похоронили на Ваганьковском кладбище. Журналисты сообщали, что на похоронах говорили о «чистоте души» покойного и его несгибаемой воле. Близкие Иванькова положили ему в гроб иконку с заповедью: «Да любите друг друга».

Следствие установило, что заказчиками и исполнителями покушения были бандиты из кавказских преступных группировок. В декабре 2021 года двоих фигурантов приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима. Двое других скрылись в Абхазии. Еще одного — организатора Илью Симонию — в 2025 году приговорили к 21,5 году лишения свободы заочно.