Не нашел Пятницу, не пахал и не сеял: чем литературный Робинзон отличался от реального?

Пират против работорговца

Александр Селкирк родился в 1676 году в шотландской деревне Лоуэр-Ларго в семье кожевенника. С детства он был известен как обладатель плохого характера, а около 30 лет решил стать моряком и присоединился к каперам. Так называли пиратов, которые получали от английского адмиралтейства грамоту на разграбление вражеских (испанских) кораблей. Это считалось не столько разбоем, сколько охотой за военными трофеями.

Селкирк служил кормчим на 16-пушечном корабле «Пять портов», который плавал совместно с 26-пушечным «Сент-Джорджем» под командованием знаменитого капера Уильяма Дампира. Весной — летом 1704 года «Пять портов» покинул экспедицию Дампира и встал на ремонт и пополнение припасов у острова Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес, расположенного близ западного берега Чили. Там Селкирк счел, что корабль находится в ужасном техническом состоянии и сказал, что лучше остаться на необитаемом острове, чем плыть на дырявом судне. Кормчий говорил это не слишком всерьез, но капитан Стрэдлинг услышал его.

Он оставил моряка на берегу с мушкетом, топором, ножом, кастрюлей, Библией, постелью и одеждой. Селкирк оказался прав, «Пять портов» вскоре затонул, а экипаж попал в плен к испанцам.

close 100% Остров Хуан-Фернандес у побережья Чили, 1976 год The People/Mirrorpix/Getty Images

Жизненный путь литературного Робинзона был совсем иным. Крузо — романтик и с юности мечтал о море. Он смог найти себе в нем место, но вскоре стал работорговцем и даже продал в рабство берберского мальчика, который помог ему сбежать из плена. На необитаемом острове Робинзон оказался после того, как шторм выбросил на мель его корабль во время рейда за невольниками, и моряк оказался единственным выжившим. Из инструментов у него оказалось лишь то, что удалось спасти с корабля.

Охота и собирательство против сельского хозяйства

Первое время Селькирк жил на берегу и питался мясом пойманных лангустов (омаров без клешней). Во время охоты за ними он каждый день всматривался в море, надеясь, что мимо пройдет корабль и заберет его. В октябре (весна в южном полушарии) у южных морских слонов начался сезон размножения и они стали занимать пляжи. Самцы этого вида весьма крупные и агрессивные, однако остров, на котором оказался заперт моряк, оказался довольно большим и имел площадь около 47 кв. км. Селькирк отступил во внутренние районы подальше от моря, и условия жизни там оказались лучше.

Моряк обнаружил на острове одичавших коз: эти животные не могли там оказаться естественным путем. Их завезли испанские колонисты, но к моменту заточения Селькирка они успели покинуть Мас-а-Тьерра, и он вновь стал необитаемым. Бывший кормчий охотился на коз и получал от них молоко, но что не менее важно — снимал с них шкуры. Селькирку помогло детство в семье кожевенника, и потому он смог смастерить себе одежду взамен изношенной. Помимо мяса коз, он питался дикой репой, съедобными листьями капустного дерева и ягодами розового перца.

close 100% Александр Селкирк и британские моряки (иллюстрация) Universal History Archive/Getty Images

Селькирк импровизировал и, например, выковал новый нож из обручей оставшихся на пляже бочек, когда старый пришел в негодность. Также бывший кормчий построил две хижины из веток перцовых деревьев: одну как кухню, другую как спальню. Единственным цивилизованным досугом моряка была Библия, которую он регулярно читал и пел псалмы из нее, заодно стараясь не забыть английский язык.

Робинзон Даниеля Дефо вел весьма похожий образ жизни. Он регулярно читал Библию и обратился к религии, построил хижину и использовал подручные предметы для изготовления инструментов. Существенным отличием было лишь то, что в книге герой освоил сельское хозяйство и засеял остров семенами с корабля, в то время как Селькирк лишь собирал плоды диких растений. Наконец, в книге Робинзон столкнулся с аборигенами-каннибалами, с которыми связана длинная приключенческая сюжетная ветка и появление слуги Пятницы. Реальный робинзон же встречал лишь испанские корабли, от которых скрывался: обладателя каперской грамоты не должны были казнить на месте без суда, как пирата, но условия плена для каперов были хуже среднего.

Возвращение в родную стихию против нравственного преображения

Селькирк провел на острове четыре года и четыре месяца, пока 2 февраля 1709 года к нему не пристал рейдер «Герцог», лоцманом на котором служил его старый знакомый — Дампир. После стольких лет полного одиночества моряк едва мог разговаривать от переполнявшей радости, что он наконец-то увидел людей, да еще и старых товарищей. Капитан «Герцога» Вудс Роджерс в шутку именовал Селькирка губернатором острова, но отношение к отшельнику было вовсе не насмешливым.

close 100% Александр Селкирк на борту корабля после своего спасения с острова (иллюстрация) Getty Images

Во-первых, он поделился припасами с моряками, в день добывал по 2-3 козы, а также помог вылечить членов экипажа от цинги. Во-вторых, Роджерс и его команда были впечатлены физической силой и душевным спокойствием «губернатора». «Можно заметить, что одиночество и отрезанность от мира — вовсе не такое невыносимое состояние, как кажется большинству. Особенно такие мнения касаются ситуаций, когда людей попросту бросают в это и сталкивают с неизбежностью, как было с этим человеком», — сказал капитан.Rogers, Woodes (1712). A Cruising Voyage Round the World: First to the South Sea, Thence to the East Indies, and Homewards by the Cape of Good Hope

Роджерс назначил Селькирка вторым помощником, а затем отдал ему под командование испанский трофейный корабль. После спасения бывший узник с удвоенной силой принялся за каперство, участвовал во многих рейдах и даже завершил кругосветное путешествие в 1711 году. Затем он вернулся в Британию, где женился сначала на одной, а затем на второй женщине сразу. Моряк отмечал, что жизнь на острове была не так уж плоха, и что там он был счастлив и спокоен. После небольшого времени на суше Селькирк решил записаться в королевский флот и участвовал в антипиратском патрулировании берегов Африки, пока не скончался от желтой лихорадки 13 декабря 1721 года. Похоронили его, по обычаю, в море.

close 100% Статуя Александра Селкирка на месте его первоначального дома на Мейн-стрит, Лоуэр-Ларго-Файф, Шотландия Global Look Press

Судьба Робинзона Крузо была совсем иной. К его острову так же пристал английский корабль, но лишь для того, чтобы мятежники смогли высадить на него капитана. Робинзон вместе с Пятницей и другими спасенными от каннибалов людьми помог капитану вернуть командование, после чего тот вернул его в Лондон. Заточение Крузо длилось 28 лет, и уже никто не верил, что он жив. Оригинальный роман заканчивается тем, что бывший узник обналичивает прибыль от плантации, которой все это время владел, и вместе с другом Пятницей решает перейти к спокойной жизни. Дефо заложил в книгу характерную для своего века мораль: о том, как в молодости лишенный добродетели человек занялся греховным делом (работорговлей), но затем вдали от цивилизации с помощью веры пережил нравственное преображение, после чего стал жить по совести.