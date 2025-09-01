«Белорусский принц»: чем известен Николай Лукашенко и как он живет сейчас

Николай Лукашенко: биография младшего сына президента Белоруссии, сколько ему лет, чем он занимается

Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, — популярная в сети личность. Его сравнивают с юным принцем Уильямом и прочат в преемники главы государства. Правда, эти домыслы Александр Лукашенко устал опровергать. Что точно нельзя отрицать — с ранних лет Коля постоянно на виду. Перед объективами камер мальчик впервые появился, когда ему было три года. А сейчас 21-летний Николай вместе с Лукашенко-старшим приехал на саммит ШОС. Как живет младший сын президента Белоруссии и какие планы строит — в материале «Газеты.Ru».

Когда родился Николай Лукашенко и кто его мать

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко появился на свет 31 августа 2004 года. На днях ему исполнился 21 год. Кто его мать, доподлинно не известно, мальчик родился вне брака. Президент Белоруссии в одном из интервью сделал намек: «Мама работает врачом. Это не секрет. Что тут скрывать?». Предположительно, глава государства говорил про Ирину Абельскую — своего бывшего личного доктора и главврача Республиканского медицинского центра Управления делами президента Республики Беларусь.

«Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Я не соответствую классическому пониманию большого семьянина…», — признавался Лукашенко в разговоре с прессой.

close Президент Беларуси Александр Лукашенко в сопровождении сыновей Виктора (крайний справа) и Николая принимает участие в параде в честь Дня Победы в Минске, 9 мая 2011 года Sergey Grits/AP

У Николая Лукашенко есть два единокровных старших брата. 49-летний Виктор и 45-летний Дмитрий занимают руководящие должности в родной республике и являются многодетными отцами. Их мать Галина Желнерович состоит в браке с белорусским лидером с 1975 года, они учились в одной школе. Известно, что супруги не живут вместе примерно с 1994 года, но и не разводятся.

Где учился Николай Лукашенко и как его воспитывали

Николай со школьных лет проявлял интерес к естественно-научным дисциплинам. В девятом классе, будучи учеником Острошицко-Городокской средней школы, он занял первое место в районной олимпиаде по химии и получил диплом третьей степени на областном этапе соревнования по этому предмету.

Затем мальчик поступил в 10-й класс лицея при Белорусском государственном университете, выбрав биологический профиль. В связи с массовыми протестами в стране, начавшимися в августе 2020 года после оглашения итогов президентских выборов, Александр Лукашенко решил, что его сыну будет небезопасно оставаться в Минске. Сообщалось, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ. Некоторые СМИ утверждали, будто младший сын президента перешел в московскую гимназию при МГУ. Однако в учебном заведении опровергли эту информацию.

close Президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, 15 декабря 2015 года Alexander Zemlianichenko/Pool/AP

В 2022 году юноша окончил школу с золотой медалью, находясь на домашнем обучении. Он также усиленно занимался иностранными языками, спортом, музыкой — игрой на фортепиано. Александр Лукашенко в одном из интервью заявил, что родители должны подавать пример своим детям и делиться с ними личным опытом.

«Отец для сыновей должен быть примером. Не то что: «Вот, смотрите, какой я великий, я президент». Нет. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом — за руку и с собой. Но и сам беги», — пояснил он.

Стоит отметить, что белорусский лидер постарался воспитать сына не избалованным мажором, а сильным духом человеком. «Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс он выдерживает и ледяную ванну», — рассказывал Лукашенко-старший.

По окончании школы Николай подал документы в Белорусский государственный университет на факультет технологии органических веществ и стал учиться по обмену в Пекинском университете на направлении «Биотехнологии». Обучение здесь ведется на английском языке, выпускникам выдают два диплома — китайского и белорусского вузов.

close Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем голосует на избирательном участке в Минске во время выборов президента Белоруссии, 11 октября 2015 года Максим Гучек/РИА Новости

Сотрудник университета отметил, что Лукашенко-младший очень скромен и никому не говорит, что является сыном главы белорусского государства.

«Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — заявил секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Слухи о политической карьере Лукашенко-младшего

«Везде муссируется, что [следующим] президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси», — сказал в апреле 2008 года Александр Лукашенко в разговоре с журналистами, когда вместе с трехгодовалым Колей он посетил субботник на стройплощадке стадиона «Минск-Арена». Позже он подогрел слухи о будущей политической карьере младшего сына, заявив: «Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек».

Прошло чуть больше десяти лет — и Лукашенко-старшему пришлось неоднократно опровергать слухи о сыне-преемнике. За минувший год он несколько раз заявлял об этом в интервью. По словам главы государства, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его сыновья. Недавно Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что не видит сына Николая в большой политике.

close Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на концерте в честь Дня памяти жертв Великой Отечественной войны в Брестской крепости, 22 июня 2021 года Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Несмотря на эти заявления, президент по-прежнему берет сына с собой на общественные мероприятия, встречи, в зарубежные поездки. По одной из версий, «публичная деятельность» Коли Лукашенко началась после консультаций его отца с известным британским специалистом по связям с общественностью Тимоти Беллом. Якобы именно он в 2008 году посоветовал Лукашенко-старшему создать образ заботливого папы, который вызовет больше доверия у граждан.

Как бы то ни было, к двадцати годам юноша накопил солидный «политический багаж»: он участвовал в заседании Генассамблеи ООН, посещал военные учения и международные форумы, встречался с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, двумя папами Римскими, Уго Чавесом, шейхом Заидом аль-Нахайяном и многими другими политическими лидерами и медийными персонами.

В августе 2020 года Николай Лукашенко оказался в центре внимания мировых медиа. В интернете разошлись следующие кадры: вместе с отцом молодой человек прилетел на вертолете защищать от протестующих президентский дворец в Минске. Среди его амуниции бросаются в глаза автомат Калашникова, шлем и бронежилет. При просмотре видео можно услышать беседу двух Лукашенко.

— Ну где они? — взволнованно спрашивает про протестующих Николай.

— Убежали. Они узнали, что ты будешь там, — отвечает отец.

В августе 2024 года Николай попал под действие международных санкций. Его имя включили в санкционный список Канады.

В последние годы появились слухи об оппозиционности Николая Лукашенко. На это молодой человек заявил, что не может находиться в оппозиции по отношению к своему отцу, поскольку является «его абсолютной копией».

close Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске, 16 августа 2020 года Виктор Толочко/РИА Новости

Интернет-мемы о Николае Лукашенко

Из-за частых появлений на публике Колю Лукашенко прозвали в сети белорусским принцем и крашем всея Руси. В России о наследнике белорусского президента заговорили после того, как он вместе с отцом посетил парад Победы в Москве в 2020 году. По причине того, что на трибуне они сидели недалеко от Владимира Путина, Николая часто показывали во время телетрансляции, после чего его личность стали бурно обсуждать в соцсетях. Многие девушки посвящали ему влюбленные посты и делились мнениями о внешности молодого человека. Кстати, в 2025 году Лукашенко-старший также прибыл в Москву на празднование Дня Победы со своим младшим сыном.

Вдобавок пользователи соцсетей обратили внимание на музыкальность Николая Лукашенко. Его педагог по фортепиано Елена Осташкина-Мысливчик так отзывалась о нем: «Он глубоко анализирует все, что делает, пропуская через мощнейший внутренний фильтр. В творческом плане он боец. Накануне нашего выступления во Дворце Республики у него был очень ответственный хоккейный матч, и после этого мы сразу поехали репетировать».

Парень отметился как поклонник джаза и классической музыки. На фортепиано он легко исполняет Бетховена и Рахманинова.

Помимо музыки, Лукашенко-младший показывает успехи в спорте. В 2018 году на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» он завоевал серебро в смешанной эстафете. В 2016 году на хоккейном турнире «Золотая шайба» получил звание лучшего бомбардира.

Тренер Коли по хоккею Дмитрий Басков признавался: «Не хочу заниматься популизмом, но Николай очень крутой. Для своего возраста он очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый. И я часто привожу Николая в пример своему сыну, обращая внимание на то, как он повел себя в той или иной ситуации».

Сын президента Белоруссии обрел множество почитателей в интернете. Видео с тегом #колялукашенко набирают миллионы просмотров в TikTok. Но своим поклонникам Николай не отвечает. У него в принципе нет аккаунтов в соцсетях. Об этом прямо говорил его отец. «Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента травмировать психику», — признавался журналистам Лукашенко-старший.

Личная жизнь Николая Лукашенко

О личной жизни наследника президента Белоруссии ходят разные слухи. И это не удивительно: 21-летний статный красавец, ростом под два метра, спортсмен и эрудит вызывает восхищение поклонниц и считается завидным женихом. Но есть ли у него избранница — неизвестно. Сам молодой человек не считает нужным что-либо рассказывать о своей личной жизни.

Несмотря на толпы поклонниц и навязчивое внимание, Николай Лукашенко ведет закрытый образ жизни. Он часто появляется на публичных мероприятиях в сопровождении отца, но на тусовках особо замечен не был. О его личных планах и желаниях также мало что известно. Выберет ли он научную карьеру или политическую деятельность — покажет время.