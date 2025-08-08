Лукашенко заявил, что его сын Николай не является его преемником

Лукашенко не считает сына Николая своим преемником и не видит его в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time заявил, что не видит своего младшего сына Николая в большой политике.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросишь об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, Николай «в меру какой-то оппозиционный», хотя и поддерживает его действия «понимает, разбирается во всем».

В этом же интервью Лукашенко сказал, что не планирует еще раз выдвигаться в президенты страны.

В мае лидер Республики заявил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. По словам президента, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь». По его словам, нынешнее руководство Белоруссии «любит свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей».

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — он непрерывно занимает этот пост с 20 июля 1994 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия непобедимы.