В гимназии при МГУ прокомментировали слухи об обучении у них сына Лукашенко

Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова прокомментировал информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай проходит обучение в их учреждении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это не правда, ничего подобного», — сказал представитель гимназии.

Ранее в СМИ появились сведения, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея при Белорусском государственном университете после окончания девятого класса, чтобы учиться в гимназии при МГУ.

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