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Сын Лукашенко прокомментировал слухи о своей оппозиционности

Сын Лукашенко о слухах про свою оппозиционность: я — абсолютная копия отца

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@nikolay.lukashenko/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прокомментировал в интервью агентству БелТА слухи о том, что он является оппозиционером.

Николай отметил, что он не может находиться в оппозиции по отношению к своему отцу, поскольку является «его абсолютной копией». Молодой человек признался, что он читает разные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение по разным вопросам, и заверил, что никогда не будет молчать, если в чем-то уверен.

«Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца. Конечно, часто высказываю свое мнение. И поэтому меня можно назвать «оппозиционером», — сказал Николай.

Он сообщил, что его отец в молодости тоже активно реагировал на «несправедливость, которая есть в любом обществе».

В августе Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать его. «Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле», — сказал тогда глава государства.

Всего у президента Белоруссии три сына — Виктор, Дмитрий и Николай. Старшим сыновьям белорусского лидера 47 и 44 года соответственно. Николаю 19 лет, он чаще всего появляется на официальных мероприятиях с отцом.

Ранее сын Лукашенко попал под санкции одной из стран Запада.

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