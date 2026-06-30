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Политика

Князь Монако высказался о первом в истории страны теракте

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт
regis_bergonzi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории княжества теракт, в результате которого пострадали как минимум три человека. Об этом говорится в официальном заявлении княжеского дворца, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Взрыв, произошедший… в Монако и ставший результатом преступного деяния, стал потрясением для всех жителей княжества», — говорится в сообщении.

Князь Монако выразил сочувствие пострадавшим. Он отметил эффективную работу служб общественной безопасности, которые обеспечили помощь пострадавшим и взяли место происшествия под контроль. По словам Альбера II, все профильные службы были мобилизованы и действуют в сотрудничестве с властями Франции.

Мощный взрыв прогремел в Монако вечером 29 июня. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть незнакомца, который оставляет рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили люди.

По данным местных властей, взрыв произошел недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Мирман отметил, что это первый подобный случай в истории государства.

Изначально сообщалось, что при взрыве пострадали три человека, в числе которых украинский олигарх Вадим Ермолаев. Однако позже Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо.

Ранее мэр Ниццы прокомментировал взрыв в Монако.

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