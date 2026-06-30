Власти Монако назвали взрыв первым терактом в истории княжества

Взрыв в Монако, вероятно, был терактом, заявил госминистр княжества Кристоф Мирман. Его цитирует региональный телеканал France 3 Régions.

По словам министра, взрывное устройство содержало болты и дробь.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда в княжестве происходит подобный акт», — отметил Мирман.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. При детонации пострадали три человека. На записях с камер видеонаблюдения неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления пешком. Власти активировали «красный план», который применяется в случае ЧС и координирует работу экстренных служб.

СМИ узнали, что пострадавшие, вероятно, были членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Он и его жена находятся в критическом состоянии, а их ребенок-подросток — в тяжелом, но стабильном.

Ранее россиянин решил сделать самогон и взорвал квартиру.