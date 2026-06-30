Взрывное устройство, использованное в Монако, содержало поражающие элементы

Взорвавшаяся в Монако бомба содержала поражающие элементы — болты и дробь, заявил государственный министр Кристоф Мирман. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, оставившего рюкзак со взрывным устройством рядом со зданием. Злоумышленник, чье лицо скрывала большая черная шляпа, покинул место происшествия пешком в направлении ближайшего французского города Босолей. В настоящее время ведется его поиск. В этом властям Монако оказывают помощь правоохранительные органы Франции.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. При детонации пострадали три человека.

СМИ узнали, что пострадавшие, вероятно, были членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Он и его жена находятся в критическом состоянии, а их ребенок-подросток — в тяжелом, но стабильном.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что Ермолаев и его сын Артур являются одними из крупнейших бенефициаров сети мошеннических кол-центров, работающих с гражданами Европейского союза и других стран. Под их контролем находится свыше более 150 центров с 10–15 тысячами операторов, а доход от махинаций ежегодно составлял миллионы евро.

Ранее ребенок поджег заправку в Подмосковье.