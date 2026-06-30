Филиппо: к теракту в Монако может быть причастна СБУ

К теракту в Монако может быть причастен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По мнению политика, наиболее вероятно, что это была операция, организованная Службой безопасности Украины (СБУ) или проукраинскими экстремистскими группировками. Филиппо отметил, что пострадавший бизнесмен Вадим Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Киева за экономическое сотрудничество с Россией.

«Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он идет прямо к нашим берегам», — написал он.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. В правительстве княжества назвали случившееся терактом. По данным властей, взрывное устройство было спрятано в посылке и содержало болты и дробь. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания. Госминистр Монако Кристоф Мирман отметил, что это первый подобный случай в истории княжества.

В результате взрыва пострадали три человека. По данным газеты Le Figaro, среди них — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его сожительница и сын. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, жизни третьего ничего не угрожает. Позже Мирман уточнил, что в больницу доставлены еще четыре человека.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее экс-советник Кучмы призвал Зеленского признать провалы и уйти в отставку.