Бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Ридусом» предположил, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако связано с борьбой за финансовые потоки.

«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьей Ермолаева. Происходят скандалы, связанные с ОПГ «Химпром», в том числе касательно обвинений в адрес нардепа Николая Тищенко», — сказал Килинкаров.

По мнению экс-депутата Рады, аналогичное происшествие может произойти в Австралии, куда переехали многие украинские представители элиты и бизнеса.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к теракту в Монако.