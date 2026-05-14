Троица в 2026 году: какого числа праздник, его суть и традиции

Когда Троица в 2026 году в России и почему каждый год праздник отмечают в разные дни

В мае православные христиане будут отмечать один из важнейших праздников — День Святой Троицы. Его другие названия — Пятидесятница, Троицын день. Почему на Троицу принято украшать храмы березовыми ветками и травой, какой смысл и традиции у этого дня и что важно сделать в праздник — в материале «Газеты.Ru».

Когда Троица в 2026 году

Троица — один из главных праздников православного календаря. Его часто называют Пятидесятницей, потому что он отмечается на 50-й день после Пасхи. Дата праздника — переходящая, меняется каждый год, но всегда приходится на воскресенье.

31 мая отмечается День Святой Троицы в 2026 году

Троица входит в число двунадесятых двенадцати важнейших после Пасхи праздников. Ее считают днем рождения Церкви.

История Дня Святой Троицы

История возникновения праздника описана во 2-й главе книги Деяний святых апостолов, рассказал «Газете.Ru» ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин.

После Своего Воскресения Господь 40 дней являлся ученикам, а на 40-й день вознесся на небо. Апостолы остались в Иерусалиме, ожидая обещанного Утешителя — Духа Святого. И вот спустя десять дней, на 50-й день после Пасхи, в их собрании внезапно раздался шум с неба, подобный сильному ветру, и на каждого из них сошли огненные языки. Апостолы исполнились Духа Святаго и заговорили на иных языках. Александр Брагин иерей

В этот момент апостолы получили дар проповеди всем народам. Именно с этого события началась история Церкви, обращает внимание Александр Брагин. Вот почему Троицу называют днем рождения Церкви Христовой.

«Иудеи тогда тоже праздновали свою ветхозаветную Пятидесятницу — день дарования Закона на горе Синай, но с этого момента на смену пришел Новый Завет», — подчеркнул священник.

Согласно преданию, в тот же день апостол Петр вышел с проповедью к людям. Его речь была особенно проникновенной. После проповеди крещение приняли около трех тысяч человек.

В 381 году в Константинополе прошел Второй Вселенский собор. На нем было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отец, Сын и Святой Дух.

Значение Дня Святой Троицы

День Святой Троицы наполнен глубочайшим смыслом, раскрывающим тайну Пресвятой Троицы.

До этого момента ученики знали Бога Отца и видели Бога Сына. В день Пятидесятницы миру явилось третье лицо — Святой Дух, исходящий от Отца. Так Господь открыл Себя как Единый в трех лицах. Александр Брагин иерей

Но есть и глубинное — нравственное — значение этого праздника: Бог есть Любовь .

«В этот день эта любовь излилась в сердца верующих благодатью Духа Святого. Мы празднуем не просто историческое событие, а то, как Сам Бог соединяется с человеком, освящает его и дает силы для новой жизни во Христе. Это день нашего обновления и расцвета души», — пояснил Александр Брагин.

Какие службы проходят в храмах на Троицу

Служба на Троицу — одна из самых торжественных и красивых в году. У нее есть свои особенности.

«Перед самым праздником, в Троицкую родительскую субботу, мы совершаем вселенское поминовение всех усопших православных христиан. Как говорит святитель Василий Великий, в этот день Господь особенно принимает молитвы об умерших. Сам же праздник начинается накануне вечером. В воскресенье утром служится Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста», — рассказал Александр Брагин.

Главная особенность Троицы — это великая вечерня, которая совершается сразу после литургии. Дело в том, что на Пасху православные христиане перестают класть земные поклоны когда молящийся встает на колени и касается головой земли. И вот именно на Троицу, впервые за 50 дней, они преклоняют колени.

На этой вечерне настоятель храма читает три особые коленопреклоненные молитвы святителя Василия Великого:

* О нас, грешных.

* О даровании нам Духа Святаго.

* Об усопших.

Это очень важно — в сам день Троицы мы молимся о спасении душ всех наших почивших родных и всех «от века» усопших, чтобы и они стали участниками Царствия Славы. Приглашаем всех христиан посетить праздничные богослужения в храмах, чтобы почувствовать ту благодатную радость, которая сошла на апостолов и пребывает в Церкви по сей день. Александр Брагин иерей

На литургии и вечерне священники читают отрывки из «Деяний апостолов», рассказывают о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой.

Традиции Дня Святой Троицы

День Святой Троицы связан с множеством обычаев, многие из которых уходят корнями в глубь веков.

Церковные традиции

Украшение храмов и домов березовыми ветвями, травами, полевыми цветами. Зеленое убранство на праздник — одна из самых любимых традиций. В этот день полы в храмах густо устилают свежескошенной травой. Пространство церквей наполняется ароматом березовых веток. Священники в этот день облачаются в зеленые одежды — символ жизни и обновления.

«Эта традиция имеет несколько корней. Во-первых, Дух Святой сошел на апостолов в момент, когда иудеи украшали свои жилища зеленью в память о горе Синай. Во-вторых, обилие зелени напоминает нам о Мамврийской дубраве, где праотцу Аврааму явилась Святая Троица в виде трех странников», — пояснил Александр Брагин.

Поминовение усопших. Накануне праздника, в субботу, христиане поминают умерших предков. Изначально этот день назывался Задушная суббота, сегодня он носит название Вселенская родительская суббота.

Народные традиции

Народные гулянья. С давних времен на Троицу люди устраивали веселые гулянья. В этот день пели песни, водили хороводы вокруг березок, устраивали веселые забавы.

Плетение венков. Девушки отправлялись на Троицу в поля, где набирали охапки цветов. Из них они плели венки, украшали ими волосы, пускали по воде, загадывая желания.

Гадания. Незамужние девушки любили в этот день гадать о суженом. Считалось, что березовая веточка под подушкой поможет во сне увидеть будущего избранника.

Сбор лекарственных трав. Хозяюшки на Троицу запасались целебными травами. Считалось, что в этот день они наполняются особенной силой. Их добавляли в чай, готовили отвары.

Обратите внимание: существуют народные обычаи на Троицу — гадания на венках, запрет на работу или купание. В Церкви эти суеверия не одобряются. Важнейшей народной традицией является не «завивание березки», а горячая молитва и украшение храма. Александр Брагин иерей

Что можно и нельзя делать на Троицу

Что можно делать на Троицу

* Посвятить время духовной работе. В День Святой Троицы важно побывать в храме: посетить службы, исповедаться и причаститься.

* Украсить дом. На Троицу ветки березы, полевые цветы приносят не только в храмы, но и в дома.

* Провести время с близкими. В этот день важно уделить время родным, собраться за праздничным обедом или ужином, поговорить о хорошем.

* Совершать добрые дела и поступки. На Троицу особенно важно помогать ближним словом и делом, заниматься благотворительностью.

Что нельзя делать на Троицу

* Ссориться, ругаться. Важно провести этот день в мире с собой и окружающими.

* Посещать кладбища. Для этого предназначен день накануне — Троицкая родительская суббота.

* Венчаться. Согласно православной традиции, в дни двунадесятых праздников таинство венчания не проводится.