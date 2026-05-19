Троицкая родительская суббота в 2026 году: какого числа отмечают и кого поминают в этот день

Когда Троицкая родительская суббота в 2026 году, история и традиции, что принято делать в этот день

Накануне Троицы православные христиане отмечают особый день поминовения усопших — Троицкую родительскую субботу. Он наполнен молитвами об ушедших родных и близких. В этот день верующие посещают храмы и кладбища. Почему Троицкая родительская суббота называется Вселенской и как правильно провести этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда Троицкая родительская суббота в 2026 году

Троицкая суббота — это день особого поминовения усопших. Она всегда предшествует одному из важнейших праздников православного календаря — Дню Святой Троицы. В 2026 году православная церковь отмечает Троицу 31 мая. Соответственно, службы Троицкой родительской субботы проходят на день раньше.

В этот день верующие стараются обязательно попасть в храмы и принять участие в богослужениях.

Троицкая родительская суббота имеет статус Вселенской, поскольку поминаются все христиане, завершившие свой земной путь. Таких дней в православном календаре всего два. Кроме Троицкой, Вселенской также является Мясопустная родительская суббота, которую отмечают за неделю до Великого поста.

Кого поминают в Троицкую родительскую субботу

В Троицкую субботу православные христиане молятся не только за почивших родных и близких, но и за всех усопших христиан, живших во все века. Особенное внимание уделяют тем людям, кто не успел покаяться перед кончиной или о ком некому сейчас помолиться.

Троицкая родительская суббота не случайно называется Вселенской, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

«Мы верим во Вселенскую апостольскую Церковь. А в Троицкую субботу вся Вселенная, вся ойкумена, то есть все сообщество православных людей, молится о почивших», — пояснил священник.

Во время Троицкой родительской субботы в храмах читается поминальная 17-я кафизма один из разделов Псалтири. Также утром служится заупокойная литургия и панихида — особое богослужение, связанное с поминовением усопших.

Поминать умерших близких можно и в личных молитвах дома, если не получается попасть в храм. Но лучше всего это сделать именно в храме. Поминовение во время божественной литургии считается одним из самых важных. Чтобы во время литургии или панихиды помянули ваших близких, нужно подать записку накануне или в начале службы.

Сделать это можно в церковной лавке при храме или онлайн — сейчас многие храмы имеют официальные сайты, где предусмотрена такая возможность. Стоит помнить, что в записке указывают имена только крещеных людей. Также недопустимо включать в список для поминовения людей, добровольно ушедших из жизни, представителей другой веры. За них можно молиться келейно, то есть дома, лично.

История Троицкой родительской субботы

Троицкая родительская суббота тесно связана с одним из важнейших праздников православного календаря — Днем Святой Троицы, отметил Николай Конюхов.

«День Святой Троицы основан на древней иудейской традиции, когда на пятидесятый день после Пасхи отмечался День пятидесятницы. Он посвящен удивительной тайне, которую Бог открыл о себе. Он рассказал, что Он не просто Бог единый, но Бог Троицы — то есть Отец, Сын и Святой Дух», — подчеркнул священник.

Догмат о Пресвятой Троице лежит в основе христианского богословия, пояснил собеседник «Газеты.Ru». Суть его в том, что у Бога три ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух и две природы во Христе — божественная и человеческая. Это основа христианской веры.

Днем Святой Троицы заканчивается пасхальный период. К празднику храмы украшают зеленью, веточками березы, цветами. В этот день совершается Великая вечерня с чтением специальных коленопреклоненных молитв — очень древних и аутентичных, составленных святым Василием Великим в IV веке.

Предваряет праздник святой Троицы Вселенская родительская суббота.

Дело в том, что в коленопреклоненных молитвах, которые читаются на Троицу, поднимается тема усопших и ходатайство живых о мертвых. Мы молимся об усопших в надежде, что наши молитвы могут повлиять на посмертную участь наших ушедших близких. Эта тема очень серьезно беспокоит христиан. Мы переживаем, как там наши почившие сродники, особенно если у них жизнь была непростая, или они умерли неожиданно, без покаяния, или не успели воцерковиться достаточно. Николай Конюхов клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Традиции Троицкой родительской субботы

Посещение церковной службы

Церковное поминовение остается главной традицией дня. Желательно:

* Прийти утром на службу.

* Подать записки об упокоении усопших.

* Исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

* Принять участие в панихиде.

Молитвы об усопших

Если в этот день вы по каким-то причинам не можете побывать на службе в храме, помолитесь об усопших родных дома. Молитва — это просьба о Божией милости по отношении к умершим. Она помогает их бессмертным душам и служит утешением для тех, кто потерял дорогих сердцу людей.

В православном молитвослове содержится множество молитв об усопших. Например:

* молитва об усопшем христианине;

* молитва вдовца/вдовы;

* молитва родителей о почивших детях;

* молитва детей об усопших родителях;

* чин литии, для совершения мирянином дома и на кладбище

и другие.

Некоторые молитвы об усопших Краткая молитва Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Молитва 1 Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва 2 Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленнаго раба Твоего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави, и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца; яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Посещение кладбища

В родительскую субботу многие наводят порядок на могилах своих родных, высаживают цветы, зажигают свечи и лампады, читают молитвы.

Однако это не заменяет участия в церковной службе, обращает внимание священник. Дело в том, что в советский период, когда закрывались храмы, люди не могли пойти в церковь на заупокойное богослужение. Вместо этого в поминальные дни шли на кладбище. Так традиция посещать кладбища частично заменила отсутствие храмовой службы.

Сегодня нет никакой необходимости подменять богослужение исключительно походом на кладбище. Поэтому в Троицкую родительскую субботу самое важное для нас — попасть на богослужение. А уже после посещения храма можно, если есть желание, съездить на кладбище. Николай Конюхов клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста

Помощь нуждающимся

В память об умерших близких принято совершать благие дела. Можно раздать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться об усопшем родственнике. В родительскую субботу прихожане часто приносят продукты на «поминальный стол» в храм и делают пожертвования. Можно перечислить деньги в благотворительные фонды, хосписы или интернаты, можно просто оказать адресную помощь в любом виде, если вы знаете, что человек в ней нуждается.

Поминальная трапеза

После посещения храма или кладбища можно устроить дома семейный поминальный обед. В его меню традиционно входят кутья (пшеница или рис с медом и изюмом), блины. За столом можно помянуть ушедших родных, сказать о них добрые слова, вспомнить все хорошее, что они сделали при жизни.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Строгих запретов и порицаний для этого дня нет, однако некоторые из существующих «народных» обычаев противоречат самой сути родительской субботы, а другие церковь и вовсе считает грехом.

В частности, не стоит:

Оставлять алкоголь и еду на могилах

Эта традиция уходит корнями в языческое прошлое, когда существовал обычай «кормить покойников», то есть оставлять на могилах угощенье. Эти «материальные радости» никак не помогут душе усопшего, которая нуждается лишь в молитве, добром слове и благих делах со стороны живых.

Устраивать праздники с возлияниями

Еще хуже, когда визиты на кладбище или поминальные обеды превращаются в гулянья с употреблением спиртных напитков. Вечеринки и развлечения противоречат духу и смыслу этого дня. Как отметил Николай Конюхов, гулянья и распитие алкоголя никак не улучшает посмертную жизнь почившего.

Предаваться глубокому горю, впадать в отчаяние

Безусловно, в дни поминовения мы испытываем печаль и грусть об умерших родных. Но не стоит погружаться в уныние и горе, ведь для христианина смерть не означает конец. Христианская память об усопших — это всегда надежда на вечную жизнь, Божию милость и встречу в Царствии Небесном.

Скандалить, злословить в адрес усопших

Как и любой церковный праздник, этот день стоит провести молитвах, духовных размышлениях, благих делах и в мире с собой и окружающими. В родительскую субботу следует поминать умерших добрым словом, молиться за них и просить прощения за их грехи. Бывает, что покойный вел жизнь не слишком праведную, отношения с ним были откровенно плохими. В этом случае Церковь учит отпускать обиды, не осуждать и просить Божией милости для усопшего.