«Движение первых». Как изменился День пионерии

Пионерская организация перестала существовать в 1990 году. Исчез из календаря и День пионерии, но дату не забыли. 19 мая по всей стране отмечают День детских общественных объединений и организаций, когда чествуют детей и подростков, которые являются членами основанного в 2022 году Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Как изменился смысл праздника, изучала «Газета.Ru».

Сегодняшнее утро началось с поздравлений в мессенджерах от пожилых родственников и возрастных друзей с Днем пионерии. Милый слова, добрые пожелания, картинки и фотографии из пионерского детства. Все вспоминают этот праздник с особым теплом, но знают ли они, что для нынешних школьников сегодняшний день тоже праздник, и спустя многие годы они также будут вспоминать этот день и рассказывать своим детям, как это было в их детстве и юности.

Как было

«Клич пионеров — Всегда будь готов!» – эти строки из песни на слова Александра Жарова, ставшие гимном для многих поколений школьников, знают без исключения все, кто учился в советской школе. Пионерский галстук и значок с портретом Ленина – неизменный атрибут ученика средней школы.

Всесоюзная пионерская организация имени Ленина появилась на свет решением второго съезда комсомола 19 мая 1922 года. А ее истоки лежали в российском скаутском движении. «Еще в Российской империи было создано скаутское движение, которое обучало молодых людей основам довоенной подготовки и навыкам оказания помощи окружающим людям, занималось воспитанием патриотов страны и, как мы бы это назвали сегодня, ответственных граждан. Это была первая попытка сила государственных институтов на местах в формате эксперимента создать систему обеспечения конструктивного досуга и коллективного воспитания молодежи, которая была успешно подхвачена в СССР», – говорит доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров.

В условиях наступившей Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь. Сразу после революции советская власть стала ощущать необходимость создать собственную коммунистическую организацию для работы с детьми.

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Пионеры занимались в городах сбором макулатуры и металлолома, посадкой зеленых насаждений, а в сельских районах — выращиванием мелких домашних животных. И празднование Дня пионеров проходило масштабно – с парадами школьников на Красной площади. Начавшаяся в 1986 году перестройка затронула и пионерскую организацию. 1 октября 1990 года вместо Всесоюзной пионерской организации был образован Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО).

По словам Арсения Майорова, пионерское движение стало феноменальным успехом Советского государства: многими российскими гражданами, которые жили еще при советском строе, их участие в пионерском движении воспринимается как очень насыщенный и интересный период их жизни, который оставил в памяти множество исключительно позитивных впечатлений.

Что стало

Сегодня массовые празднования по всей стране остались в прошлом. Но некоторые традиции сохранились и стали основой для нового праздника — Дня детских общественных объединений и организаций. Ежегодно 19 мая в некоторых школах России проходят классные часы, посвященные истории пионерского движения, концерты учеников, разные активности.

В современной России существует несколько сотен детских общественных организаций. На базе крупнейшей из них — Российского движения школьников (РДШ) — в 2022-м создали новое Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Однако президент России Владимир Путин предложил еще подумать и рассмотреть для новой организации привычное слово «пионеры».

Стоит отметить, что глава государства на государственном уровне создает множество проектов, поддерживающих детскую, подростковую и молодежную инициативу. В нашей стране запускаются передовые площадки для реализации идей и инициатив молодых граждан, действует несколько детских общественных организаций, соответствующих самым разным интересам и потребностям юного поколения. Благодаря «Движению первых» молодые россияне реализуют свои проекты в сферах культуры, науки, технологий, спорта и патриотизма, дети получают новые возможности для развития своих талантов, которые в дальнейшем принесут пользу всей стране.

«Движение первых»

Идея создания Российского движения детей и молодежи была озвучена на третьем очном заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в апреле 2022 года. Спустя месяц законопроект о российском движении молодежи и детей внесли в Госдуму. В пояснительной записке говорилось, что целями движения будут являться содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, а также создание среды для их самореализации. В каждом субъекте будут созданы региональные отделения, а в муниципальных образованиях – местные. Документ был принят в трех чтениях, закон подписан президентом 14 июля, а 29 июля стало известно, что Владимир Путин возглавил наблюдательный совет детского движения. Главной задачей глава государства назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

В декабре на первом съезде определились с названием. Новая организация стала называться «Движение первых». Оно объединило все молодежные организации и движения страны, в том числе, в него вошли «Юнармия», «Большая перемена» и «Российское движение школьников». Цели – качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма по России.

Фундамент для будущего

«Работа с молодежью остается приоритетным направлением государственной политики, поэтому, неудивительно, что государство уделяет этому очень много внимания. Обладая большой энергией и стремлением к познанию, молодые люди нуждаются в точках применения своих сил и источниках получения качественной информации об окружающих их событиях и явлениях. Со своей стороны, государство должно предоставить эту возможность для того, чтобы гибкое и еще только формирующееся сознание молодого человека сформировало позитивные мировоззренческие и смысловые конструкции. Работая в этом направлении, государство закладывает фундамент своего будущего развития», — говорит политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.

По его словам, существование сегодня такого молодежного сообщества как «Движение первых», вобравшего в себя и актуализировавшего наши лучшие исторические практики в образовательном, воспитательном и даже развлекательном направлениях, является гарантом будущего развития страны.

«Это ценная инвестиция в молодежь, которая обеспечит процветание для всего государства», — подчеркнул политолог.

«Раньше, и такой подход характерен не только для нашей страны, работа с молодыми гражданами разных возрастов могла во многом сводиться к детскому саду, школе, колледжу и/или высшему учебному заведению, где дети и молодые люди фактически находятся под присмотром взрослых людей и таким образом их поведение модерируется. При возможности родители могли обеспечить детям регулярные посещения спортивных секций», — отметил Арсений Майоров.

По его словам, в остальное время молодые люди были предоставлены сами себе и зачастую не совсем понимали, чем себя занять, куда направить свою энергию и где развивать свои таланты, к кому обращаться.

«Сейчас дело обстоит совершенно иначе: существует большое количество молодежных организаций, конкурсов, форумов, молодежных центров, онлайн-платформ, существует огромная сеть волонтерских проектов и т.д. Подчеркну и то, что за последние два года значительно усилилась воспитательная работа в образовательных учреждениях: ее начали пересобирать, модернизировать, переосмыслять, насыщать новым содержанием. Таким образом, мы видим динамичную эволюцию работы с молодежью как комплексного направления жизнедеятельности государства», — добавил он..

Майоров подчеркнул, что за последние несколько лет в России актуализировались ценность и значимость активного взаимодействия с молодежью, открытого диалога с ее представителями. И сегодня День детских общественных объединений, он же «День пионерии», играет особенную роль и для сферы государственной политики, и для всех общественных движений и организаций.