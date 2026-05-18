День пионерии — 2026: 50+ красочных открыток и веселых поздравлений с праздником

19 мая в России отмечают День пионерии — праздник, который когда-то был одним из главных для миллионов советских школьников. Алые галстуки, звуки горна и барабана, пионерские костры — все это навсегда осталось в памяти нескольких поколений. Сегодня День пионерии — теплый повод вспомнить детство, дружбу и светлые идеалы, которые объединяли всех. «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и теплые пожелания, чтобы вы могли поздравить с праздником родных и друзей.

Красочные открытки с Днем пионерии

Эта подборка для тех, кто любит, когда открытка радует глаз с первого взгляда. Выбирайте понравившуюся картинку, скачивайте ее бесплатно на телефон или компьютер и отправляйте в любом мессенджере. Можно разместить открытку на своей странице в социальных сетях. Пусть ваше поздравление будет красивым и запоминающимся.

Забавные открытки с Днем пионерии

Эти открытки для тех, кто не хочет быть слишком серьезным в этот праздник. В этих картинках — добрая ирония, теплый юмор и легкое настроение. Пионеры будущего, роботы в галстуках, шутки про сбор макулатуры. Отличный вариант, чтобы поднять настроение друзьям и вместе посмеяться, вспоминая пионерское прошлое.

Советские открытки с Днем пионерии

Ностальгическая подборка для тех, кто помнит запах типографской краски и фактуру старых открыток. Советские плакаты, пионеры с горнами и барабанами, красные знамена, гвоздики и лозунги, знакомые с детства. Выбирайте, скачивайте и отправляйте тем, кто с гордостью носил красный галстук.

Добрые открытки с Днем пионерии

Самые душевные и трогательные открытки, которые согревают с первого взгляда. Детская радость, пионерские костры на закате и искренние улыбки. Идеальны, чтобы выразить теплые чувства к тем, кто вам дорог.

Поздравления с Днем пионерии: что пожелать

Короткие поздравления

* С Днем пионерии! Будь готов к счастью, радости и новым победам!

* С праздником! Красный галстук на шее — яркое пламя в сердце!

* С 19 мая! Пусть пионерский задор никогда не угасает!

* Будь всегда готов к приключениям и успеху! С праздником, с Днем пионерии!

* Пусть солнце светит ярко, как в пионерском детстве! С 19 мая!

* С Днем пионерии! Вспомним костры, песни и наши красные галстуки!

* С Днем пионерии! Пусть дух товарищества останется с нами навсегда!

* Пионер — всем ребятам пример! Будь примером для своего окружения! С праздником!

* С 19 мая! Пусть любое дело спорится с пионерским задором!

Поздравления с пожеланиями

* С Днем пионерии! Желаю идти по жизни с гордо поднятой головой и всегда помнить: дружба — главная ценность на все времена.

* Поздравляю с Днем пионерии! Пусть в сердце живет пионерский дух — смелый, искренний и отважный. Желаю не стареть душой и подавать всем пример жизнелюбия!

* С Днем пионерии! Желаю, чтобы жизнь была такой же яркой, как алый галстук, такой же теплой, как вечер возле пионерского костра, и такой же радостной, как отряд на сборе!

* С 19 мая! Желаю крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения. Пусть каждый день будет полон добрых дел и радостных встреч!

* С Днем пионерии! Пусть воспоминания о пионерском детстве греют душу, а впереди будет только светлое и хорошее!

* С Днем пионерии, друзья! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для хороших поступков, смелых решений и настоящей дружбы. Пусть горн зовет только к победам!

* С праздником! Желаю, чтобы каждый новый день встречал вас солнечным светом, верные друзья были рядом, а пионерские принципы помогали жить достойно!

Шуточные поздравления

* С Днем пионерии! Пусть твоя закалка будет железной, как горн, а совесть — чистой, как белая рубашка перед линейкой. И помни: пионер — всем пенсионерам пример!

* С 19 мая! Желаю всегда быть готовым к выходным, отпуску и приятным неожиданностям. Галстук гладить не обязательно, но настроение должно быть парадным!

* С Днем пионерии! Пусть твой горн трубит только о победах, а барабан бьет в ритме счастья. И пусть бабушки у подъезда всегда ставят тебе 5 за поведение!

* С 19 мая! Желаю, чтобы твой внутренний пионер требовал только одного: новых приключений и интересных каникул. Работа подождет, а костер зовет!

* С Днем пионерии! Желаю, чтобы макулатура в твоем кошельке была исключительно в крупных купюрах. С праздником!

* Поздравляю с Днем пионерии! Желаю, чтобы единственным, что у тебя сегодня «горит», был пионерский костер, а не дедлайны по работе. Будь готов к отпуску!

История и суть праздника

День пионерии отмечается 19 мая — в этот день в 1922 году на Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерской организации. Пионерия стала целой эпохой для нескольких поколений советских людей: красные галстуки, тимуровское движение, сбор макулатуры и металлолома, костры и песни под гитару. Пионерские законы и традиции учили честности, взаимовыручке, верности долгу и настоящей дружбе.

Сегодня День пионерии — это ностальгический, но по-прежнему живой праздник. Его отмечают бывшие пионеры, кому дороги воспоминания о пионерском детстве. Это день, когда можно снова почувствовать себя частью большой и дружной команды, улыбнуться, глядя на старые фотографии, и сказать: «Будь готов!» — «Всегда готов!».