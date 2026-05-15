16 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

16 мая в мире отмечают Международный день света. Поздравления с профессиональным праздником принимают биографы. В российских городах проходит акция «Ночь музеев». А православные верующие вспоминают сегодня преподобного Феодосия Печерского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 16 мая

* Международный день мирного сосуществования

Дата отмечается с 2017 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Ее цель — вдохновить мировое сообщество на укрепление мира, терпимость, взаимопонимание и единство между людьми.

Мирное сосуществование подразумевает принятие чужих особенностей, уважение к традициям разных народов, умение вести диалог и находить компромиссы. На уровне международных отношений это означает отказ от войн и разрешение споров с помощью дипломатии и переговоров. Тема празднования в 2026 году — «Строительство доверия на основе диалога, инклюзивности и примирения».

* Международный день света

Без световых технологий невозможно представить современную жизнь. Благодаря изучению свойств света за последние десятилетия созданы альтернативные источники энергии, разработаны уникальные методы диагностики и лечения, появился скоростной интернет. Чтобы подчеркнуть особую роль света в науке, экономике и культуре, в 2017 году по предложению ЮНЕСКО был учрежден международный праздник.

Дата связана с важным событием в мире науки: 16 мая 1960 года американский физик Теодор Майман впервые продемонстрировал работу оптического квантового генератора — лазера. Это событие послужило толчком для развития лазерных технологий, которые сегодня используются повсеместно.

* День биографов

16 мая 1763 года в книжном магазине в Лондоне впервые встретились писатель Сэмюэл Джонсон и его будущий биограф Джеймс Босуэлл. Их сотрудничество привело к появлению в 1791 году двухтомной биографии «Жизнь Сэмюэла Джонсона», ставшей одним из образцов биографического жанра. Позднее дату стали отмечать как свой профессиональный праздник все авторы жизнеописаний.

* День любви к деревьям

Хотя праздник не считается официальным, его широко отмечают в разных странах. Он напоминает о важной роли деревьев — зеленых легких планеты. В этот день волонтеры занимаются посадкой саженцев, ухаживают за парками, озеленяют городские территории. Можно в праздник и просто прогуляться по лесу, чтобы восстановить душевное равновесие.

* Международный день осведомленности о целиакии

Дата отмечается с 2013 года по инициативе врачей, чтобы привлечь внимание к хроническому заболеванию, при котором организм не усваивает глютен (клейковину — белки, содержащиеся в семенах злаковых растений, особенно пшеницы, ржи и ячменя). У человека, страдающего целикией, при употреблении пищи, содержащей глютен, повреждаются стенки тонкого кишечника, что приводит к нарушению усвоения питательных веществ. Долгое время целиакию считали редкой болезнью, но исследования 2000 года показали: она встречается у 0,5–1 % населения Земли. Основной метод лечения — безглютеновая диета.

* День кровельщика

В России в 2010 году Национальный кровельный союз предложил отмечать в третью субботу мая День кровельщика. Уже через год состоялось первое празднование. Дата приходится на начало строительного сезона — время, когда ведутся кровельные работы и ремонт крыш.

* День калмыцкого чая

Калмыцкий чай больше похож на первое блюдо: в него добавляют соль, молоко, мускатный орех с маслом. Заваривают свежим в присутствии гостя. Счастливая примета — попасть на утреннее чаепитие: если с утра выпьешь чаю, дела будут спориться. В честь национального напитка в Калмыкии в 2011 году учредили праздник. В этот день проходят мероприятия с обязательной дегустацией калмыцкого чая.

* Акция «Ночь музеев»

С 16 на 17 мая в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах пройдет ежегодная «Ночь музеев». Культурные учреждения распахнут двери для посетителей. Главная цель — привлечь в музеи широкую аудиторию, особенно молодежь. Гостей ждут экскурсии, лекции, концерты, спектакли, выставки и мастер-классы. Официально акция длится с 18:00 до полуночи, но многие площадки работают до 2 часов ночи, а отдельные частные пространства принимают любителей искусства до 6 утра. Вход на большинство площадок бесплатный.

* Всемирный день виски

Праздник был основан в 2012 году шотландским студентом Блэром Боуменом, который впоследствии стал известным экспертом и критиком виски. В этот день проводятся дегустации, барные туры, мастер-классы, лекции, презентации новых сортов виски и коктейлей на его основе, распродажи элитных напитков, экскурсии на дистиллерии (предприятия, специализирующиеся на производстве спиртных напитков путем дистилляциии) и даже марафонские забеги. В мире также отмечают Международный день виски, он приходится на 27 марта.

* Всемирный день скандинавской ходьбы

Дата отмечается с 2010 года по инициативе Международной федерации скандинавской ходьбы (INWA). В этот день проводятся марафоны, мастер-классы, благотворительные старты, семейные соревнования и лекции о здоровье.

Скандинавская ходьба — это ходьба со специальными палками. Ее особенность — в равномерной нагрузке на мышцы рук, спины и плеч. Она рекомендована кардиологами, ортопедами, неврологами и психологами.

Веселые праздники 16 мая • Дeнь «Cдeлaй чтo-нибудь xopoшee для coceдa». Сегодня принято совершать добрые поступки по отношению к соседям: проведать их с угощением, помочь по хозяйству или урегулировать давние споры. • Праздник подлиз. Этот день посвящен подхалимам и льстецам, которые лицемерно угождают сильным мира сего ради выгоды. Праздник появился в начале 2000-х в США как студенческая шутка. Сегодня можно обыграть тему «подлизывания» и подарить шуточные подарки. • День танцев с привидениями. Популярный у студентов и творческой молодежи праздник. Есть версия, что он возник в конце XX века в одном из российских вузов как шутливый тематический фестиваль с танцами, музыкой и конкурсами, посвященными мистическим явлениям.

Что отмечают в разных странах 16 мая

День спасения лошадей — Австралия. Ассоциация специалистов по спасению животных решила учредить эту дату, чтобы привлечь внимание к проблеме одичавших лошадей (брамби). В стране проходят просветительские акции, реализуются программы по одомашниванию брошенных животных и поиску владельцев для них, звучат призывы к гуманному обращению с брамби.

Национальный день барбекю — США. 16 мая американцы проводят конкурсы на лучшее приготовление мяса на гриле. Победитель получает приз и почетный титул, который носит до следующего года. Праздник сопровождается музыкой, танцами, мастер-классами и дегустациями. Как и во многих странах, в США барбекю — целый ритуал, а также повод собраться с семьей и друзьями.

Религиозные праздники 16 мая

* День памяти преподобного Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий был одним из основателей монашества на Руси. Родившись в начале XI века в Курске, он рано посвятил себя служению Богу, отправившись в Киев к Антонию Печерскому. Позже Феодосий стал игуменом Киево-Печерской лавры, где ввел монастырский устав. Он подавал пример братии своим смирением и трудом: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Феодосий Печерский считается основателем больницы и дома для нищих, которые содержались на доходы обители. Также преподобный заложил одну из первых церковных библиотек на Руси.

* День памяти Иконы Богородицы Успение Киево-Печерская

Эта святыня — одна из древнейших явленных (то есть обретенных чудесным образом) икон Русской православной церкви. Согласно преданию, образ вручила византийским зодчим сама Пресвятая Богородица. В 1073 году, когда строители приступили к возведению Успенского собора Киево-Печерской лавры, они принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским и спросили, где заложить храм. Святые ответили: место укажет Господь. Так и случилось: с небес сошел огонь и обозначил место для будущего собора.

Икона осталась в Киево-Печерской лавре и прославилась множеством чудес. Она даровала людям исцеление, защищала страну от нашествий врагов. К сожалению, первообраз был утрачен в годы Великой Отечественной войны.

Народные праздники 16 мая

Мавра Рассадница

Народная традиция связывает этот день с именами раннехристианских мучеников — Тимофея и Мавры, молодых супругов, живших в III веке. На Руси в этот день кипела работа в огородах и полях. Крестьяне высаживали капусту, засевали грядки овощами. Отсюда и второе название праздника — Рассадница.

Существовало поверье: если окропить грядки святой водой, то вредители не тронут посадки. Согласно обычаю, женщинам во время работы на земле запрещалось есть хлеб — иначе куры могли склевать молодые всходы.

На Мавру Рассадницу в каждом доме варили щи из щавеля и другой первой зелени. А еще Мавру также называли Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко.

Именины 16 мая

* Павел;

* Петр;

* Тимофей;

* Феодосий;

* Николай;

* Ульяна;

* Юлиана.

Приметы: что можно и что нельзя делать 16 мая

Приметы о погоде

Если день ясный, а на траве роса — урожай огурцов будет щедрым.

Сухое утро без росы — жди днем дождь.

Небо затянули грозовые тучи — непогода задержится надолго.

Птицы свили много гнезд — урожай будет обильным.

Что можно делать 16 мая

* Признаться в любви.

* Заниматься творчеством.

* Устроить банный день.

* Украшать дом молодыми березовыми ветвями — для привлечения удачи.

Что нельзя делать 16 мая

* Грустить и предаваться унынию — иначе весь оставшийся год пройдет в печали.

* Проливать молоко — это накликает в дом непрошеных гостей, беды и несчастья.

* Строить и делать ремонт.

* Мужчинам — работать в огороде: делать посадки и ухаживать за растениями в этот день должны были женщины.

* Дарить или принимать в дар носовые платки: примета сулила болезни.

* Мыть голову.

* Выкидывать мусор после заката — риск выбросить из дома благополучие.

* Покупать новые платки — может принести беду.

* Отказывать в помощи — это могло навлечь бедность.

Лунный календарь 16 мая

Фаза Луны: новолуние, 29-й лунный день.

Луна в знаке Телец.

Если верить звездным раскладам, новолуние — период, когда энергия Луны практически полностью отсутствует, из-за чего настроение и эмоции человека проходят через наименьшую точку активности. Согласно прогнозам, в этот день категорически не рекомендуется браться за новые дела, поскольку любое начинание из-за нехватки лунной энергии обречено на неудачу. Как считают эзотерики, лучше всего уделить время себе, своим мыслям и планам на ближайшие 30 дней, а текущие вопросы по возможности перенести на более активную фазу Луны.

Что касается рабочей сферы, то, по мнению астрологов, сегодня желательно не работать или хотя бы не делать это слишком активно. Из-за эмоциональной уязвимости все будет даваться тяжело, а серьезные разговоры с начальством и смена работы противопоказаны. Генеральную уборку или ремонт в доме также лучше отложить, советуют последователи астрологии. Но допустимы мелкие дела, вроде уборки в шкафу или декорирования дома, что освободит пространство для новой положительной энергии.

16 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 16 мая

* 1648 год — Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.

* 1717 год — философа Вольтера отправили в Бастилию за его сатирические произведения.

* 1764 год — в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и Смольный институт, где обучались девушки.

* 1881 год — в Германии встал на рельсы первый в мире электрический трамвай.

* 1920 год — католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых.

* 1929 год — в Голливуде впервые вручили кинопремию, которая позже была названа «Оскаром».

* 1943 год — немецкие войска начали операцию «Цыганский барон» по уничтожению советских партизан в Белоруссии и на Украине.

* 1967 год — в Ленинграде изготовили первую партию цветных телевизоров «Радуга».

* 1969 год — советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг планеты Венера.

* 1975 год — японка Дзюнко Табэи первой из женщин покорила гору Джомолунгму.

* 1985 год — вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения», что стало началом масштабной антиалкогольной кампании, названной «горбачевской».

* 2018 год — открыт Крымский мост для движения легковых автомобилей и общественного транспорта.

Кто родился 16 мая

* В 1763 году родился Луи Воклен — французский химик, открывший хром и бериллий.

* В 1812 году родился Алессандро Мартини — итальянский бизнесмен, основатель компании-производителя вермута «Мартини».

* В 1817 году родился Николай Костомаров — русский историк, публицист, этнограф.

* В 1831 году родился Эдвард Хьюз — американский физик, изобретатель микрофона.

* В 1887 году родился Игорь Северянин — русский поэт Серебряного века.

* В 1905 году родился Генри Джейнс Фонда — американский актер театра, кино и телевидения, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса».

* В 1910 году родилась Ольга Берггольц — советская поэтесса, писательница-прозаик.

* В 1938 году родился Мстислав Запашный — цирковой артист, дрессировщик хищных животных, народный артист СССР.

Кто скончался 16 мая • В 1703 году умер Шарль Перро — французский писатель-сказочник, поэт и критик. • В 1920 году умерла Мария Бочкарева — русский офицер, создатель первого женского батальона. • В 1960 году умер Игорь Грабарь — русский художник и искусствовед.

Кто отмечает дни рождения 16 мая

* 75 лет исполняется Кристиану Лакруа — французскому модельеру, основателю дома высокой моды.

* 73 года исполняется Пирсу Броснану — британскому актеру кино и телевидения.

* 71 год исполняется Ольге Корбут — советской гимнастке, 4-кратной олимпийской чемпионке.

* 69 лет исполняется Юрию Шевчуку — российскому певцу, лидеру рок-группы ДДТ.

* 60 лет исполняется Джанет Джексон — американской певице, автору песен, продюсеру, сестре Майкла Джексона.

* 57 лет исполняется Такеру Карлсону — американскому журналисту.

* 51 год исполняется Александру Пушному — российскому музыканту-мультиинструменталисту, шоумену, телеведущему.

* 40 лет исполняется Меган Фокс — американской актрисе кино и телевидения.