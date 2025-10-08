Ученые назвали регионы РФ с повышенным риском развития непереносимости глютена

Повышенный риск развития целиакии (непереносимости глютена) существует в шести регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ООО «Национальный центр генетических исследований» Ирину Колесникову.

Команда ученых провела масштабное исследование, проанализировав данные генетического анализа более 33 тыс. человек. Результаты были опубликованы в научно-практическом журнале «Анализ риска здоровью».

К регионам повышенного риска развития этого заболевания можно отнести Костромскую и Липецкую области, республику Северная Осетия, республику Марий Эл, Ярославскую и Смоленскую области. В них частота аллеля — варианта гена, связанного с риском развития заболевания, выше 13%, рассказала Колесникова, подчеркнув, что в Костромской области частота ассоциированного с риском развития целиакии генетического варианта более чем в два раза превышает среднюю по стране.

Агентство отметило, что ученые не нашли взаимосвязи распространенности аллеля и высокого уровня потребления хлебобулочных изделий.

Исследователи отнесли к регионам сниженного риска Вологодскую, Тульскую и Астраханскую области. Максимальная распространенность гомозиготы HLA-DQ2.5 была обнаружена в Курской области, минимальная — в Астраханской.

