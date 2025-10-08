На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали регионы РФ с повышенным риском развития непереносимости глютена

Повышенный риск развития непереносимости глютена нашли в шести регионах РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Повышенный риск развития целиакии (непереносимости глютена) существует в шести регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ООО «Национальный центр генетических исследований» Ирину Колесникову.

Команда ученых провела масштабное исследование, проанализировав данные генетического анализа более 33 тыс. человек. Результаты были опубликованы в научно-практическом журнале «Анализ риска здоровью».

К регионам повышенного риска развития этого заболевания можно отнести Костромскую и Липецкую области, республику Северная Осетия, республику Марий Эл, Ярославскую и Смоленскую области. В них частота аллеля — варианта гена, связанного с риском развития заболевания, выше 13%, рассказала Колесникова, подчеркнув, что в Костромской области частота ассоциированного с риском развития целиакии генетического варианта более чем в два раза превышает среднюю по стране.

Агентство отметило, что ученые не нашли взаимосвязи распространенности аллеля и высокого уровня потребления хлебобулочных изделий.

Исследователи отнесли к регионам сниженного риска Вологодскую, Тульскую и Астраханскую области. Максимальная распространенность гомозиготы HLA-DQ2.5 была обнаружена в Курской области, минимальная — в Астраханской.

До этого врач-диетолог Марьяна Джутова сообщила, что игнорирование целиакии может привести к бесплодию.

Ранее врач назвал опасность отказа от продуктов с глютеном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами