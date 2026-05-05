Вирусолог рассказала россиянам, как защититься от хантавируса

Хантавирус передается человеку от грызунов, поэтому россияне чаще всего заболевают, когда приезжают на дачу после зимы, делают уборку, а в доме остается зараженный помет, который проникает в организм через пыль. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова, отметив, что инфекция может поражать легкие и почки.

«Хантавирусы передаются к человеку через контакт с зараженными грызунами и их пометом. Эта инфекция характеризуется достаточно серьезной патологией, которая может развиваться либо в легких, и тогда мы называем это геморрагическая лихорадка с кардиопульмональным синдромом, либо с поражением почек — тогда это называется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом является одним из наиболее часто регистрируемых природно-очаговых инфекционных заболеваний в России. Каждый год начинается эпидемический сезон именно весной, когда люди контактируют с пылью, инфицированной хантавирусом. Заражаются в период открытия летнего сезона во время уборки домашней территории, подвалов, чердаков при использовании веника, пылесоса, вместе с пылью вдыхают вирус, который зимой попал туда от помета грызунов», — сказала она.

Малинникова уточнила, что для предотвращения заражения нужно проводить только влажную уборку в перчатках и респираторах, дезинфицировать посуду, а лучше — не допускать грызунов в дом, поскольку эффективной вакцины от вируса еще не существует.

«Очень актуально для дачников — это загрязненная посуда, поэтому требуется обязательная дезинфекция кухонной утвари после зимы. Необходимо использовать хлорсодержащий раствор для обработки всех поверхностей. Работать, убираться в домах обычно рекомендуют в респираторах и в перчатках, чтобы исключить контакты с хантавирусом. Борьба с грызунами — важный аспект. Необходимо исключить доступ мышей в жилые помещения. Это и есть профилактика. Сегодня эффективной широкодоступной вакцины против хантавирусов не существует. В мире и у нас в стране ведутся научные исследования, включая и разработку м-РНК-вакцин, но они еще не внедрены для широкого использования. Разработка вакцины от хантавирусов очень актуальная тема, так как смертность от этой инфекции остается высокой — например, при легочном синдроме может достигать от 30 до 50%», — добавила она.

По словам врача, симптомы схожи с другими вирусными инфекциями, а для эффективного лечения нужно как можно скорее поставить верный диагноз, чтобы состояние больного не утяжелилось.

«Начинается эта инфекция с высокой температуры, с выраженной интоксикации, головной боли. Многие вирусные инфекции начинаются также, это так называемые неспецифические симптомы, и только через неделю могут появляться специфические синдромы, которые уже клинически могут нам подсказать, что это не обычное ОРВИ, а геморрагическая лихорадка. Но тогда уже состояние больного может утяжелиться. Вообще, эта инфекция характеризуется относительно тяжелым течением, поражаются, как я уже говорила, легкие, почки, сердечно-сосудистая система. Эффективность лечения таких больных зависит от своевременного патогенетической и симптоматической терапии. Предупреждение осложнений во многом зависит от своевременно поставленного диагноза и своевременной госпитализации. Больных с геморрагической лихорадкой обязательно госпитализируют. Наблюдают за симптомами, и если есть проблемы с легкими, то возможен перевод даже в реанимацию, с использованием ИВЛ», — пояснила она.

Накануне стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека погибли из-за вспышки хантавируса. Среди членов экипажа есть гражданин РФ. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. В ведомстве заявили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработано.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.