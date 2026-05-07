Перенесшая хантавирус женщина рассказала, что столкнулась с «галлюцинациями и безумием»

Жительница Монтаны Дебби Зиппериан рассказала, что чудом осталась жива после заражения хантавирусом, пишет Daily Mail. Женщина утверждает, что медикам потребовались недели, чтобы определить диагноз.

Как рассказала американка, она заразилась во время работы на ранчо. Женщина доставала миски с кормом для животных из старого курятника и на несколько минут склонилась над полом, чтобы встать на колени. Ее лицо оказалось в непосредственной близости от мышиных экскрементов. Этого времени оказалось достаточно, чтобы смертоносный патоген попал в организм через дыхательные пути.

Примерно через неделю у Зиппериан начались сильные боли в шее и спине, а также проблемы с дыханием. Она несколько раз обращалась в больницу, но каждый раз врачи отправляли ее домой с диагнозом грипп или пневмония. К третьему визиту пациентка была уже дезориентирована, напугана и страдала от галлюцинаций. Только тогда медики наконец диагностировали хантавирусный легочный синдром — осложнение, которое вызывает скопление жидкости в легких.

По словам мужа, Зиппериан была «истерична, как бешеная рысь», и врачи не могли подключить ее к ИВЛ из-за непредсказуемого поведения. После того как женщину ввели в искусственную кому, процедуру удалось провести.

Спустя годы Дебби страдает от долгосрочных последствий: повреждения позвоночника и неврологических проблем. Ей пришлось заново учиться ходить, а иногда ей все еще трудно собрать мысли.

