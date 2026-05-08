В Израиле зафиксировали случай заражения хантавирусом

Первый случай хантавируса выявили в Израиле после визита пациента в Европу

Первый случай заражения хантавирусом был диагностирован в Израиле после визита пациента в Восточную Европу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что пациент мог быть инфицирован во время пребывания в Восточной Европе несколько месяцев назад. Он обратился за медицинской помощью после того, как у него проявились симптомы хантавируса.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Было известно о восьми случаях заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее врач перечислила главные симптомы хантавируса.