Врач перечислила главные симптомы хантавируса

На хантавирус, которым чаще всего болеют весной и в начале лета, могут указывать несколько симптомов, в числе которых повышенная температура и сильная головная боль. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, первые симптомы хантавируса схожи с признаками гриппа. У заболевшего резко поднимается температура, краснеют белки глаз, а также появляются слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи. Также на теле нередко появляются кровоизлияние, которые напоминают следы от удара хлыстом.

«Главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что прививки от этого заболевания пока не существует, поэтому единственным способом лечения будет госпитализация в стационар. При этом пациента помещают в отделение терапии, а не в инфекционную больницу, так как он не заразен.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Глава европейского офиса организации Ханс Клюге сообщил, что хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку.

