В ВОЗ рассказали об уровне смертности во время пандемий хантавируса

ВОЗ: уровень смертности во время предыдущих пандемий хантавируса был высоким

Уровень смертности во время предыдущих эпидемий хантавируса был высоким, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что выявление болезни и поддерживающее лечение играют важную роль в случаях заражения хантавирусом.

Леганд подчеркнула, что ВОЗ держит контакт со всеми странами, граждане которых присутствуют на борту MV Hondius. Из 149 человек у 101 был подтвержден хантавирус.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Было известно о восьми случаях заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

