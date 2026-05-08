Гинцбург раскрыл, сколько времени уйдет на создание вакцины от хантавируса

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

На разработку вакцины от хантавируса в России потребуется около 1,5 года, поскольку у российских ученых есть необходимые для этого знания. Об этом в беседе с «Известиями» заявил научный руководитель центра Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что такие разработки еще не проводились, поскольку для них необходимо существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке в данный момент невелик.

«Возможно, вспышка на круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему, будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям», — указал ученый.

По словам Гинцбурга, вакцина должна противостоять пяти-семи наиболее распространенным антигенным штаммам, но для их выявления нужно провести исследования. Он добавил, что технологию вирусоподобных частиц уже успешно применяли для вакцины от ротавирусов. Это подход, по мнению ученого, можно использовать для создания вакцины против хантавируса.

В ВОЗ рассказали о риске выявления новых случаев заражения хантавирусом.

 
