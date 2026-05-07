В Роспотребнадзоре рассказали о рисках для населения после вспышки хантавируса

Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, является низкой. Об этом РИА Новости рассказал директор «Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов.

По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены восемь случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

